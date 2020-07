Foment alerta que la inversió en construcció pot caure fins al 25% aquest 2020

La inversió en construcció podria caure entre el 20% i el 25% a Catalunya i l'Estat el 2020 per l'impacte del coronavirus. «Cal accelerar els processos de licitació per compensar la inversió que no s'ha pogut fer i augmentar la inversió pública en infraestructures», va demanar ahir el secretari general adjunt de Foment del Treball, Salvador Guillermo, en una roda de premsa. La patronal afirma que la inversió pública a Catalunya va ser «extraordinàriament baixa» el 2019, segons el «Catàleg de les 100 infraestructures bàsiques per a Catalunya (CAT100) 2020». Així mateix, reivindica el Corredor Mediterrani ferroviari per a transport de mercaderies com una infraestructura «clau» i reclama més inversió en Rodalies i Regionals.

El pes de la inversió pública sobre la despesa pública va passar del 12% el 2007 a un 5% el 2019. Respecte al PIB a Espanya, el pes de la inversió pública va ser del 2% l'any passat, el tercer més baix després del 2016 i el 2017.