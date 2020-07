Nissan insisteix a justificar el tancament i els sindicats insten a retirar l'ERO

La direcció de Nissan Motor Ibérica ha explicat als representants dels treballadors l'informe que inclou la justificació tècnica del tancament de la plantes industrials de Catalunya, mentre que els sindicats han tornat a demanar que es retiri l'ERO per acomiadar 2.525 treballadors.

La direcció de Nissan Motor Ibérica i els representants del comitè d'empresa van celebrar ahir la segona reunió de mediació convocada per la Generalitat en el marc del procés de consultes iniciat el passat 30 de juny sobre la intenció de la companyia de tancar les plantes de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca a partir del desembre del 2020.

Segons va informar l'empresa, els tècnics que han elaborat l'informe han exposat que la situació financera de pèrdues en la qual es troba Nissan a nivell global ha portat la companyia a optar per mesures d'optimització, entre les quals hi ha el tancament de plantes per tornar a la rendibilitat. L'informe conclou que amb la situació en què es troba la planta de la Zona Franca, per sota del 20% de la seva capacitat i pel descens de la demanda dels models que s'hi fabriquen, «no hi ha una solució viable per a la instal·lació barcelonina», per la qual cosa resulta convenient el seu tancament.

L'empresa ha argumentat que està disposada a parlar de tot en el marc de la taula de consultes, incloent temps i calendari, però que el diàleg s'ha de produir dins d'aquest procés, que és el marc legal existent i que dóna «seguretat jurídica» tant a l'empresa com als seus treballadors. La direcció de Nissan Motor Ibèrica insisteix que, en el cas que aquesta negociació no s'arribés a produir, la companyia seguiria endavant amb el calendari previst.

Per la seva banda, fonts del comitè d'empresa han explicat que els representants sindicals han rebutjat i rebatut l'informe que s'ha explicat avui per justificar el tancament. Els sindicats consideren que es troben en un «punt mort» i insisteixen que es retiri l'expedient de regulació d'ocupació per poder «parlar amb calma del que vulguin».La propera reunió per intentar desencallar el conflicte de Nissan serà el proper dimarts.