Mor Pere Abadal Genescà, impulsor del Forn de Cabrianes

L'empresari bagenc Pere Abadal Genescà ha mort aquest dimecres a l'edat de 82 anys a Cabrianes, el poble que el va veure a néixer el 13 d'agost de 1937.

Fill i pare de forners, els seus pares, Felip Abadal Prat i Rosa Genescà Camprubí, varen fundar el Forn de Cabrianes, el setembre de 1933.

Pere Abadal es va casar amb la Josefina Fité Fàbregas i van tenir sis fills: Felip, Toni, Rosa Maria, Pere, el Blai i Gerard. L'any 1974 aquest matrimoni emprenedor va obrir un forn a Sallent. Allà van créixer els seus sis fills "i els van transmetre l'amor per l'ofici", segons destaca l'empresa en un comunicat. L'any 1987, amb l'ajut dels socis i amb un format empresarial, el projecte va créixer amb l'adquisició d'un l'obrador a Sant Fruitós de Bages, mantenint l'essència dels seus orígens que encara perdura.

Una vida dedicada a l'ofici

En el mateix comunicat es subratlla que Pere Abadal Genescà "ha estat un home estimat, amic dels seus amics i de costums senzilles. Però, sobretot, ha estat una persona orgullosa del seu ofici de forner, del Forn de Cabrianes i de la seva família. La família et donem les gràcies per tot, t'estimem i descansa en pau".

El funeral per Pere Abadal tindrà lloc a l'església parroquial de Cabrianes, en estricta intimitat familiar. Per responsabilitat, i a conseqüència de la situació de la Covid-19, no hi haurà vetlla. Les condolences es poden enviar al correu electrònic forncabrianes@forncabrianes.com