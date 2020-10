TE Connectivity anuncia el tancament de la seva planta a Montcada i Reixac amb 248 treballadors

La direcció de la multinacional TE Connectivity ha anunciat aquest dimecres la seva voluntat de tancar la planta que té a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) on hi treballen 272 treballadors. L'anunci es produeix un any després de l'ERO que va suposar l'acomiadament de 94 persones. El sindicat CCOO rebutja el tancament en considerar-lo una decisió estratègica de la multinacional que no respon a causes objectives i que no té en compte el valor afegit d'aquesta fàbrica ni la qualificació de la seva plantilla. A més, recorda que l'acord sobre l'ERO presentat el 2019 preveia que no es plantejarien noves reestructuracions ni expedients durant tres anys, un compromís, denuncia el sindicat, que ara la multinacional incompleix flagrantment.

CCOO d'Indústria exigeix a TE Connectivity que reconsideri aquesta decisió i adverteix la multinacional que farà tot el que estigui a les seves mans per garantir la continuïtat de la planta i dels llocs de treball.

CCOO lamenta la destrucció de teixit industrial i ocupació a la comarca del Vallès Occidental que comporten aquestes decisions empresarials de grups multinacionals, que estan aprofitant la situació actual per tancar plantes i deslocalitzar produccions a d'altres països, sense oferir alternatives industrials ni d'ocupació.