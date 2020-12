La patronal Cecot vol que es revisin els criteris per distribuir els fons europeus

El president de la Cecot, Antoni Abad, va demanar ahir al Govern central que revisi els criteris per distribuir els recursos del Fons REACT-EU entre les comunitats autònomes. Abad va considerar que no són proporcionals i, per exemple, està per sota del PIB que genera l'economia catalana i no s'equiparen al pes de l'impacte del coronavirus, «segueix els de la UE amb els estats membre per fer front a les conseqüències de la pandèmia», va dir en un comuncat. També va subratllar que no té en compte «l'impacte de la pandèmia sobre l'atur en general, ni el juvenil en particular, i molt menys amb el nombre d'ERTO» presentats per les empreses.

Va recordar que els fons «són una oportunitat única per reactivar el teixit productiu, bàsicament autònoms, microempreses i pimes.