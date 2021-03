Renault fabricarà a Espanya cinc nous models híbrids fins al 2024

Renault fabricarà cinc nous models de vehicles híbrids en les seves factories a Espanya, tres dels quals a Palència i dos a Valladolid, en el marc del pla industrial que generarà 12.000 milions d'euros de valor i permetrà formalitzar 1.000 contractes indefinits fins a 2024. En un acte presidit per Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez, el CEO del grup Renault, Luca de Meo, va anunciar ahir que les fàbriques espanyoles de la marca es posaran al màxim rendiment amb el Pla Industrial 2021-2024 (Renaulution), que inclou a més un projecte d'Economia Circular per a Sevilla. A l'acte va assistir el president de l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, Jean-Dominique Senard. «Això convertirà Espanya en el nostre pol d'electrificació i hibridació», va dir Luca de Meo sobre un pla «molt ambiciós» que implicarà en concret per a Palència l'adjudicació de tres nous vehicles dels segments C i D SUV, que arribaran de manera esgraonada fins al 2024.