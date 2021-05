BBVA ha proposat traslladar fins a 467 treballadors a altres empreses del mateix grup amb l’objectiu de reduir l’impacte de l’ERO anunciat l’abril passat. Segons van informar els sindicats després de la reunió amb la direcció d’ahir, això permetria que la retallada a Espanya passés de gairebé 3.800 empleats a 3.331.

Per altra banda, l’entitat també ha millorat les condicions de sortida dels treballadors, incrementant les indemnitzacions per als treballadors de 62 anys o menys. CCOO va valorar positivament els moviments de l’empresa, però va insistir que continuen sent «insuficients». En aquest sentit, els sindicats indiquen que les mobilitzacions previstes per la setmana vinent segueixen en peu.

La nova oferta del BBVA incrementa el nombre de recol·locacions proposades en anteriors reunions. A finals d’abril, el banc va traslladar als sindicats la seva voluntat de reduir l’ERO en 350 persones amb trasllats a altres localitats. Tot i la millora, els representants dels treballadors defensen que, en cas d’acord, el nombre de recol·locacions podria incrementar-se i així reduir l’afectació de l’acomiadament col·lectiu.

Pel que fa a les indemnitzacions, l’oferta del banc també és a l’alça. El que no varia és l’antiguitat dels treballadors afectats.