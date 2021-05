La fàbrica de Seat a Martorell restablirà la setmana que ve el ritme de producció anterior a la falta de semiconductors (un component clau dels xips integrats en els circuits electrònics de determinats vehicles), amb la recuperació dels tres torns en la línia 2, després que tota la plantilla hagi abandonat ja l’expedient temporal d’ocupació (ERTO).

L’ERTO, que es va engegar a mitjan gener davant els problemes de subministraments d’aquests xips, finalitzarà oficialment el 30 de maig, però, en la pràctica, va ser ahir quan els pocs treballadors que continuaven afectats van deixar l’expedient.

Fonts de la companyia van confirmar aquest punt i van destacar que la fàbrica es prepara per començar a funcionar a partir del dilluns 31 de maig a tres torns en la línia 2, la que produeix el Cupra Formentor i el Seat León; i amb 2,5 torns en la línia 1. La companyia pretén també accelerar la producció en el segon semestre de l’any amb mesures com el treball en dissabtes al juny i l’obertura de la fàbrica a l’agost perquè estigui operativa la línia 2, amb les quals intenta recuperar la producció perduda per l’ERTO.