Carlos Torres Vila, president del BBVA, ha inaugurat aquest dilluns a Santander el XXXVIII Seminari d'APIE juntament amb Nadia Calviño, vicepresidenta segona de Govern espanyol i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital. Durant la seva intervenció, ha assenyalat que, després d'un començament feble i incert del 2021, les perspectives de creixement són ara molt positives. "Tots esperem que es produeixi un fort rebot de l'economia durant la segona meitat de l'any", ha afirmat.

A parer de Torres, la recuperació econòmica i l'arribada dels fons europeus situen Espanya en una posició immillorable per afrontar els reptes de la transformació del model productiu. "Hem d'aprofitar aquesta nova fase de creixement per transformar la nostra economia i això significa preparar per a un món en procés de canvi radical, preparar-nos per afrontar els reptes associats a aquest canvi, i per capitalitzar les oportunitats sense igual que s'obren a l'horitzó", ha assenyalat.

El president de BBVA considera que "estem en una era de canvis massius i accelerats, amb un enorme impacte disruptiu", com la descarbonització de l'economia, l'automatització i la robotització. Totes aquestes tecnologies i tendències tindran enorme impacte en la societat i en l'economia, en tots els sectors, en tots els àmbits de la vida. Són canvis davant els quals cal preparar-se, invertint, educant, reestructurant sectors del passat i construint els de el futur, aquells en què les noves tecnologies i negocis seran la font de l'ocupació. "També en el sector financer, que continuarà transformant-se a una velocitat creixent, acompanyant el canvi de comportament dels nostres clients, que s'ha accelerat durant la pandèmia", ha afirmat. Les transaccions digitals s'han més que duplicat des de 2018 a BBVA a Espanya, mentre que les transaccions en oficines han caigut un 50%. A més, s'ha incrementat un 64% la captació de clients digitals sobre el total de nous clients en el primer trimestre de 2021 respecte a l'any anterior.

La descarbonització, diu, és la disrupció més rellevant de la història, perquè comporta canvis profunds en molts aspectes de la vida, no només en les fonts d'energia, sinó en els materials i com es fabriquen "i en la forma en què vivim, consumim, ens movem o fins i tot com ens alimentem". Aconseguir la descarbonització requereix innovació en infinitat de camps i per a això es necessiten grans inversions que, a el mateix temps, suposen una enorme oportunitat.