La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, considera «imprescindible tancar un bon acord per a aquest país» per a la Política Agrària Comuna (PAC) 2023-2027. Jordà defensa que Catalunya «ha de tenir més capacitat per decidir l’estructura dels ajuts del primer pilar de la PAC com són els ecoesquemes. També posa en relleu el consens entre organitzacions agràries, cooperatives i Departament per defensar un model de la PAC que doni resposta a la realitat i necessitats del sector a Catalunya. I diu que la conselleria continuarà treballant per «corregir» la retallada en els ajuts del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) que va aplicar el Govern espanyol del PP.

Jordà va exposar dijous al Parlament les principals línies d’actuació del seu departament per a aquesta legislatura. En l’eix vinculat amb l’alimentació, la consellera va destacar que l’objectiu és avançar cap a la producció d’aliments d’una forma més sostenible, en la línia dels ODS 2030 i del Pacte Verd de la UE. «Totes les accions dels Departament han d’anar encaminades cap a un model productiu que trobi l’equilibri entre la producció i la competitivitat, d’una banda, i la preservació dels recursos i del medi ambient, de l’altra», va dir. Entre els principals instruments per aconseguir-ho, hi ha el Pla estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021-2016, aprovat el darrer any, i l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2021-2030.

Jordà es va referir a la presentació d’un projecte de llei de la producció agrícola sostenible que, amb el suport de la nova PAC, faciliti la transició de l’agricultura tradicional a un model agrícola sostenible. Entre altres iniciatives, es preveu desenvolupar la Llei de contractació pública alimentària, impulsar la incorporació a la formació estructurada i sistemàtica en tots els plans docents sobre estils de vida saludables, constituir l’Observatori de la Cadena Alimentària, i seguir impulsant les xarxes de distribució de productes locals amb eines digitals.