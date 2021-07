El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya alerta que els terminis disposats per la Generalitat per demanar les ajudes covid per a autònoms i empreses de fins a 200.000 euros són massa curts i això provocarà que molts dels possibles beneficiaris es quedin fora. Dimarts a les nou del matí es va obrir la convocatòria per demanar la segona ronda de transferències, després que el 47% dels 993’3 milions d’euros del fons habilitat quedessin sense repartir en primera instància. Els gestors han criticat que altres comunitats autònomes, com Andalusia o Madrid, sí que han estat més flexibles i han establert terminis de fins a dos mesos, segons destaquen en un comunicat.

«El termini per demanar-les és de només 10 dies (vuit dies hàbils), temps insuficient perquè molts empresaris puguin aconseguir tota la informació necessària per optar a aquests ajuts a temps», han manifestat els gestors administratius catalans.

L’anterior convocatòria va coincidir amb la recta final de la declaració de la renda, el que va poder provocar que moltes gestories estiguessin saturades amb aquests tràmits. «Aquestes dates tornen a coincidir amb època de presentació d’impostos, per tant, encara complica més que les empreses puguin assolir tots aquests tràmits en tan poc temps», insisteixen des del Col·legi.

Tot i això, els terminis no han estat l’únic obstacle que des de les empreses s’ha criticat, en relació als requisits imposats des del Govern central. Doncs si bé els temps per inscriure’s els marquen les autonomies, les bases per decidir si una empresa pot o no accedir als recursos vénen fixats pel Reial decret perfilat des del Ministeri d’Economia.

Aquests són, a grans trets, una caiguda de facturació de, com a mínim, el 30% respecte al 2019 (aquest és el més fàcil de complir); que el sol·licitant tingui un deute actiu en el moment de demanar l’ajuda (aquest és relativament més complicat per a pimes i autònoms, amb poca capacitat de negociar grans passius) i que no estigui en situació tècnica de pèrdues.

Aquests requisits no figuren entre les diferents competències de la conselleria d’Empresa i Treball i no pot canviar-los, encara que sí podria fer-ho amb els terminis d’inscripció. Fins ara el criteri de la conselleria ha estat compactar aquest pas per poder pagar més ràpid les ajudes i així minimitzar danys irreversibles entre empreses amb greus problemes de liquiditat. Com més triga -a tancar-se el termini, més temps triguen a arribar les ajudes, un equilibri que des del Col·legi de Gestors li han demanat que modifiqui.