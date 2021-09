El Banc Sabadell va plantejar ahir als sindicats l’acomiadament d’uns 1.900 empleats a Espanya, prop d’un 13% de la plantilla, amb l’objectiu que l’entitat guanyi rendibilitat i eficiència, segons van informar fonts de la negociació.

El Sabadell justifica aquests nous ajustos perquè considera que l’esforç realitzat al llarg de 2021 amb el pla de sortides voluntàries no és suficient perquè el banc sigui competitiu i en garanteixi la sostenibilitat.

Des de la direcció han insistit als sindicats que la rendibilitat actual se situa en el 3%, molt per sota del cost de capital, superior al 9%, i que l’entorn de tipus d’interès històricament baix, el volum de provisions i les inversions en tecnologia no ajuden. La pandèmia també ha suposat un auge de la digitalització i un canvi en el comportament dels clients, que s’ha traduït en una disminució de l’operativa a les oficines del banc, la xarxa del qual estaria ara, a ulls de l’entitat, sobredimensionada. El Sabadell ha decidit contractar ja l’empresa de treball temporal Manpower per dur a terme el pla de recol·locació dels afectats per l’acomiadament col·lectiu del banc, que a tancament de juny comptava amb una plantilla de 14.648 treballadors. L’entitat està convençuda que el pla de recol·locació està «per sobre dels estàndards de mercat».