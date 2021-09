Amazon ha accelerat el seu desplegament logístic a Espanya impulsada pel creixement de les vendes online durant la pandèmia. Fa uns dies va anunciar la posada en marxa de dos centres logístics al Far d’Empordà i a Onda, amb inversions multimilionàries i la creació de milers de llocs de treball. La companyia nord-americana fundada per Jeff Bezos el 1994 ha invertit 6.900 milions d’euros a Espanya des del 2011 i ha creat 12.000 llocs de treball (espera arribar a 15.000 treballadors abans de final d’any) i 82.000 llocs de treball indirectes.

Les consultores immobiliàries asseguren que l’empresa selecciona les seves ubicacions a través d’estudis interns desenvolupats amb algoritmes en funció de la demanda canviant dels seus clients i la seva implantació avança a «una velocitat molt superior a la de la resta de companyies».

El grup té a Espanya trenta centres de treball amb milers de metres quadrats des d’on gestiona les comandes, les organitza i les distribueix. En funció de la seva utilització, mida i estoc, la firma té centres logístics, magatzems urbans prime now per als lliuraments en dues hores, naus de distribució i estacions logístiques.

Els centres logístics són plataformes amb una mida d’entre 37.000 i 200.000 metres quadrats (com 40 camps de futbol) on s’emmagatzemen els productes, s’empaqueten i s’envien. Amazon està omplint Espanya amb aquest tipus de plataformes i ja en té en funcionament set, a San Fernando de Henares i Alcalá de Henares (Madrid); Castellbisbal, el Prat de Llobregat i Martorelles (Barcelona), Illescas (Toledo) i Dos Hermanas (Sevilla). A més, treballa en l’obertura de tres més a Corvera (al costat de l’aeroport de Múrcia), el Far d’Empordà i Onda.

El de Corvera està a punt de començar a operar i serà la quarta plataforma de la companyia a Espanya amb els robots d’Amazon Robotics, una tecnologia amb la qual la firma busca la màxima eficiència i que té implantada al Prat, Dos Hermanas i al centre de distribució de Barberà del Vallès. La plataforma d’Onda (que s’està construint en una superfície de 200.000 metres quadrats i comporta una inversió de més de dos-cents milions d’euros) també disposarà d’aquest tipus de robots, que saben on són les prestatgeries i els productes que contenen, i són capaços d’aixecar fins a mil quilos. Aquests robots es mouen gràcies a uns codis QR que hi ha a terra.

La multinacional disposa a Madrid i a Barcelona de sengles centres logístics urbans prime now per a lliuraments en dues hores. Són magatzems urbans que tenen com a finalitat donar prioritat a comandes ràpides i properes. El de Madrid té 3.000 metres quadrats i el de Barcelona, 3.800 metres quadrats.

A més, Amazon està construint per tot el país plataformes d’entre 8.000 i 15.000 metres quadrats al costat de grans ciutats per gestionar l’«última milla» de les entregues. La companyia les anomena «estacions logístiques» i en té 16, situades a Alcobendas, Vicálvaro, Leganés i dues a Getafe (Madrid), Zona Franca, Martorelles i Rubí (Barcelona), Tragaparán (Bilbao), Siero (Oviedo), Porriño (Pontevedra), Paterna (València), Alacant, Sevilla, Màlaga i Múrcia. A més, està a punt d’obrir-ne una a Picassent (València). Des de les estacions logístiques surten els repartidors fins a casa del client.

La companyia anomena el seu quart tipus de plataforma logística «centres de distribució». A Espanya n’hi ha a Getafe i Barberà del Vallès i la seva missió és rebre i gestionar els paquets dels centres logístics per enviar-los a les estacions situades al costat de les grans ciutats.

Un model que evoluciona

Fonts del sector immobiliari expliquen que el model de negoci d’Amazon «evoluciona dia a dia. El desenvolupament dels seus immobles també és canviant i es basa en el comportament de consumidor». Aquesta velocitat en la presa de decisions i en el canvi constant del model logístic desconcerta les mateixes consultores immobiliàries, a les quals han sorprès projectes com el murcià de Corvera (una plataforma logística de 160.000 metres quadrats en una comunitat amb 1,4 milions d’habitants ).

Els analistes coincideixen que la pandèmia ha permès a Amazon avançar exponencialment en la seva incursió en el mercat. «En un any i mig ha avançat el que en condicions normals n’hauria necessitat deu. Han creat la necessitat de comprar en línia i de voler el producte immediatament», destaquen.