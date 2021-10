La fira, que enguany té com a lema «Compromís amb la sostenibilitat», aposta de nou per l’espai Petit Ecoviure, que va estrenar el 2019. Es tracta d’un programa d’activitats adreçat al públic infantil i familiar, amb tallers perquè els nens i nenes puguin experimentar, jugar i aprendre. També hi haurà sessions de contes. En compliment de les normes covid, cal inscripció prèvia al web firamanresa.cat/ecoviure. Entre les propostes del Petit Ecoviure, cal destacar diferents sessions de contes tant dissabte com diumenge al Palau Firal de Manresa. S’han programat El senyor Riu (dissabte a les 17.30 i 18.30 h.) i El viatge d’en Pepitu (diumenge a les 11 h., 12 h., 17.30 h. i 18.30 h.). També diumenge, 10 d’octubre, es podrà gaudir de l’espectacle Bon Profit (13 h); i els infants podran fer un taller d’elaboració de sabons (17.30 h.)

L’estrena del Petit Ecoviure, ara fa dos anys, va tenir una bona acceptació i va intensificar la vocació divulgativa de la fira Ecoviure, cap a una socitat més solidària, més justa i més respectuosa amb el medi ambient. Ecoviure ha estat una de les fires pioneres a Catalunya en aquest àmbit.