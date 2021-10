"La cadena de material esportiu Decathlon obre avui a Manresa el primer dels seus centres comercials ubicat a ciutats mitjanes que no són capital de província. L’empresa, que s’ha mostrat convençuda de l’èxit de l’establiment, es proposa convertir la nova botiga en un centre de referència per als afeccionats a l’esport de tota la Catalunya central". D'aquesta manera arrenca la crònica que aquest diari va publicar el 26 d'octubre del 2001, ara fa 20 anys, per anunciar l'aterratge a la capital del Bages del gegant de venda de material esportiu. Dues dècades després, i amb ampliació inclosa, la companyia afirma que l'establiment manresà s'ha convertit en "un dels més importants de Decathlon a la província de Barcelona".

Al 2001, el món encara funcionava en pessetes, i la multinacional francesa en va invertir gairebé 800 milions per instal·lar-se a Manresa, al polígon dels Trullols, en una nau de 2.000 metres quadrats, a prop de l’hipermercat Carrefour (inaugurat el 1989) i el Bages Centre (del 1999). Poc després, a la mateixa zona hi va obrir també la cadena Norauto, especialitzada en el món de l’automoció, i que quan Decathlon va obrir portes ja tenia les instal·lacions gairebé llestes.

Més de 6,5 milions de visitants

"Durant aquest 20 anys, per les portes de Decathlon Manresa han passat més de 6,5 milions de visitants i, entre els esports més practicats pels clients de la zona destaquen els de muntanya, com l'escalada, el ciclisme MTB, el running i el fitness", explica la companyia en un comunicat.

Decathlon va provar a Manresa un experiment, obrir un establiment en una ciutat mitjana. El director regional de Decathlon per a Catalunya, Aragó i Balears, Pascal Bily, va explicar aleshores que s'havia escollit la capital del Bages pel seu «atractiu» com a cap de comarca i pel seu «dinamisme», però també pel seu nivell de pràctica esportiva, «més important» que el d’altres ciutats similars.

El resultat va ser positiu, i el 2013 es va haver d'ampliar la superfície de vendes. Actualment hi treballen 75 persones. "Per a tots els que formem part d'aquesta gran família que és Decathlon Manresa és un orgull dur ja 20 anys fent accessible l'esport a tota la Catalunya Central. Dues dècades compartint el nostre dia a dia, la nostra passió i il·lusió amb tots els esportistes", diu Gerard Cabré, director de Decathlon Manresa, que també dona les "gràcies per estar al nostre costat cada dia i esperem poder continuar contribuint a millorar la vida de tots els esportistes de la zona durant molts anys més”.