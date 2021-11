Home de 50 anys, treballador per compte d’altri i amb un 90% de deutes bancaris és el perfil de les persones insolvents exonerades per la justícia gràcies a la llei de segona oportunitat, que està permetent quitacions de 250.000 euros de mitjana als qui s’acullen a aquest procés. Així ho revela un informe del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona presentat al Primer Congrés Europeu de Segona Oportunitat, inaugurat ahir per la degana Maria Eugènia Gay i que pretén fomentar aquest mecanisme legal de manera que les persones ofegades per deutes puguin començar de nou sense haver de refugiar-se en l’economia submergida. Des que es va aprovar el 2015, la llei de segona oportunitat permet exonerar el deute pendent de les persones insolvents o acordar un pla de pagament en cinc anys, una vegada liquidat el seu patrimoni. Segons l’advocat Martí Batllori, coordinador del grup de segona oportunitat del Col·legi, al mecanisme hi solen recórrer «perfils de classe mitjana, com emprenedors o empresaris» sobreendeutats per algun negoci però també persones «en risc d’exclusió», que van perdre la casa per no poder pagar la hipoteca.