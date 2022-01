Sony no participarà de forma presencial en edició d'aquest any del Mobile World Congress a conseqüència de la pandèmia, segons ha avançat aquest dijous Ser Catalunya. Fonts de l'empresa han explicat que aquest any tampoc tindran estand a la fira mundial de mòbils i que encara no han decidit si hi prendran part de forma virtual o de quina forma comunicaran les novetats de la marca per a aquest 2022.

Sony ja va cancel·lar la seva presència en les dues edicions anteriors per la pandèmia i també va ser de les primeres grans marques en anunciar-ho. Per ara, és la primera gran baixa per a aquesta edició del Mobile World Congress, que de moment se celebrarà tal com estava previst entre el 28 de febrer i el 3 de març.