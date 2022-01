Es tracta d'uns centres d'innovació “que desenvoluparan una tasca crítica per a l'operativa i l'estratègia del banc”. "Esperem que, en els pròxims dos anys, comptin amb uns 200 professionals especialitzats en matèries com arquitectures avançades de 'cloud', computació del núvol, seguretat i dades", ha assegurat el president de BBVA, Carlos Torres Vila.

La tecnologia i les dades són dos elements essencials dins de l'estratègia de BBVA, segons fonts de l'entitat, ja que els permeten complir amb els objectius d'ajudar els seus clients a millorar la seva salut financera i en la seva transició a una economia descarbonitzada, a través del desenvolupament de serveis personalitzats i recomanacions proactives. Aquests dos centres, que ja han iniciat les seves contractacions, aportaran nou talent al Grup BBVA i contribuiran a l'adopció de les últimes tecnologies, essencials en la transformació del banc.

Durant el primer trimestre de 2022, BBVA situarà a Bilbao aquests centres, que formen part de les seves empreses tecnològiques més importants: BBVA Next Technologies, que se situarà en el centre d'emprenedoria i innovació ‘BAT, B Accelerator Tower’, situat a la Torre Bizkaia i BBVA IT, que se situarà també en el centre de la ciutat, concretament, al carrer Hainaut. Totes dues empreses estan desenvolupant ja els processos de contractacions de professionals per als centres de la capital biscaïna.

La posada en marxa d'aquest projecte a Bilbao ha estat fruit d'un acord de col·laboració amb la Diputació de Bizkaia. D'aquesta manera el banc impulsarà també la digitalització, el foment del talent i el desenvolupament de la cultura com a palanques de transformació econòmica i social.

La digitalització de l'empresa

BBVA Next Technologies és una empresa especialitzada en enginyeria de programari, creada per a accelerar la transformació tecnològica de BBVA i altres empreses líders a Espanya. La companyia compta amb prop de 900 experts que presten serveis d'estratègia i desenvolupament de solucions: 'cloud', dades i seguretat.

Per part seva, BBVA IT desenvolupa, manté i evoluciona serveis claus per al banc, com la fàbrica digital, i ofereix suport a les diferents àrees de negoci, Serveis Centrals i Data. Està integrada per més de 750 empleats, en la seva majoria desenvolupadors de 'programari' i experts en ‘big data’. A més d'impulsar l'atracció i retenció de talent d'alt perfil tècnic, BBVA invertirà en la formació dels equips i aportarà el seu coneixement en ‘open innovation’, acostant encara més la tecnologia i la innovació a Bilbao i donant suport a la digitalització del sector industrial.