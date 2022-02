Terminals plegables i amb múltiples càmeres posteriors: aquesta és la tendència que es consolida entre els principals fabricants tecnològics, alguns dels quals, com Samsung, Honor, Huawei o Xiaomi, mostraran en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona els dispositius que encapçalaran les seves gammes de productes el 2022.

Després d’una edició a mig gas a causa de la pandèmia, el MWC torna aquest any a la capital catalana amb la participació de les companyies líders del sector, que aprofitaran l’aparador de la fira tecnològica més important del món, que se celebrarà del 28 de febrer al 3 de març, per donar a conèixer les seves últimes propostes, algunes d’elles en primícia mundial.

El gegant coreà Samsung presentarà la nova gamma Galaxy S22, que ja va avançar en un esdeveniment exclusiu a finals de febrer, i no es descarta que pugui mostrar també la seva nova tauleta Galaxy Tab 8. Huawei podria realitzar a Barcelona la presentació internacional dels nous mòbils P50 Pro i P50 Pocket, que fins ara solament s’han pogut veure a la Xina, i Xiaomi exposarà per primera vegada els quatre dispositius de la sèrie Redmi Note 11 i presentarà, el dia 28 de febrer a les 14.00 hores, els nous ‘smartphones’ POCO.

Un altre fabricant xinès, en aquest cas Oppo, participarà per primera vegada aquest any en el Mobile, on presentarà un nou producte de connectivitat i revelarà els seus últims dispositius insígnia. Els analistes creuen que la marca podria mostrar per primera vegada el model Find X5, amb el nou xip Snapdragon 8 Gen, una pantalla 2K i càrrega ràpida de 125W.

La nord-americana Motorola no ha desvelat quines novetats exposarà a Barcelona, encara que els experts apunten a la presentació en societat del Razr 3, el dispositiu plegable amb el qual aspira a competir amb Samsung, Huawei i els altres grans noms del sector.

Realme també podria escollir el Mobile per al llançament del seu model 9 Pro+, el primer dispositiu de la companyia a portar el distintiu ‘+’. Alguns analistes indiquen que la presentació podria ser del GT 2 Professional.

Tot això en un MWC que preveu la participació d’entre 40.000 i 60.000 assistents, més de la meitat d’ells càrrecs executius, i unes 1.500 empreses expositores. Les grans absents de l’esdeveniment seran la japonesa Sony i la xinesa Lenovo, que a causa de la situació de la Covid-19 han decidit no participar presencialment a la cita.

El Mobile World Congress, que arriba a la seva edició número 17, porta aquest any per lema «Connectivitat sense límits», amb el qual GSMA, la patronal de les ‘telecos’ que organitza l’esdeveniment, vol mostrar la voluntat del sector de rellançar-se després de la pandèmia.