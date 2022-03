L’Advanced Factories preveu reunir 17.000 professionals industrials i més de 350 multinacionals expositores de l’àmbit de la robòtica, l’automatització industrial i les tecnologies 4.0 entre el 29 i el 31 de marc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

El congrés d’indústria avançada aplegarà més de 280 experts que debatran sobre sostenibilitat, intel·ligència artificial, relocalització i ciberseguretat. Per donar respostes al debat renovat per la invasió russa d’Ucraïna, l’organització ha preparat un fòrum que presentarà les pràctiques i solucions per millorar la seguretat de les plantes industrials. Un altre dels eixos de l’esdeveniment serà la intel·ligència artificial, que també tindrà una cimera especial

D’altra banda, en la zona expositiva, es podran veure les solucions d’empreses com Telefónica, Infaimon, Siemens, Aggity, Eurecat, Grupo Álava, Ibermática, BCN Vision o Logitech.