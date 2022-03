El govern espanyol ha descartat recuperar el topall màxim del preu de l'electricitat de 180 euros per MWh al mercat majorista, segons fonts del Ministeri de Transició Ecològica. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, va afirmar la setmana passada que l'estat espanyol ho demanaria al Consell Europeu dels dies 24 i 25 de març per aconseguir reduir el preu de l'energia.

Les mateixes fonts remarquen que Ribera va dir que aquesta era només una de les propostes que s'estaven estudiant i sostenen que no és la mesura en la qual treballen intensament des de fa dies.

La vicepresidenta tercera va explicar que hi treballava de la mà de Portugal i va assegurar que si la proposta no rebia l'aval de la Unió Europea, Espanya ho faria pel seu compte. Ara, però. l'Executiu diu que busca "opcions millors" per desvincular el preu del gas del mercat elèctric de cara al Consell Europeu de finals d'aquesta setmana.