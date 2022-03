La Plataforma del Transport, convocant de l’aturada indefinida davant l’alça dels carburants, ha decidit mantenir les protestes malgrat l’anunci de 500 milions d’euros en ajudes del Govern. «Mentre [el Ministeri de Transports] no s’assegui, no negociï, no acordi i firmi amb Plataforma, això no cessarà: ho ha de tenir per segur», ha dit el president d’aquesta organització, Manuel Hernández, en declaracions a l’agència Efe. Aquest sector dels transportistes, minoritari i sense representació formal als òrgans de diàleg social, declina abandonar les protestes mentre l’Executiu no s’assegui a negociar amb ells.

