La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha anunciat aquest dilluns un acord amb el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC), per bonificar el gasoil professional, una mesura que tindrà "un impacte real i efectiu" sobre el preu del carburant que paguen els transportistes. Segons Sánchez "és una mesura que cal acabar de concretar" després del Consell Europeu dels dies 24 i 25 de març, però que costarà prop de 500 milions d'euros a les arques públiques. El govern espanyol també s'ha compromès a retornar el gasoil professional mensualment, en comptes de trimestralment.

El president del CNTC, Carmelo González, ha afirmat que el govern espanyol "ha entès les circumstàncies del moment". "Estem vivint situacions excepcionals que requereixen mesures excepcionals, i d'aquí a l'acord dels 500 milions per reduir el cost del combustible", ha dit.

González ha afirmat que ara cal "posar-se a treballar" amb l'executiu per donar forma a "acords històrics" com, per exemple, que els camioners cobrin per esperar a partir de la segona hora de càrrega. "Ens trobaran sempre amb l'esperit de trobar solucions", ha dit.

A més, d'acord als compromisos del desembre, l'executiu publica ja al web del Ministeri de Transports de manera diària l'índex de variació del gasoil professional per "donar al sector més certesa per saber l'impacte de la variació del preu del gasoil".

El govern espanyol inclourà els acords al reial decret que aprovarà al Consell de Ministres del 29 de març, que també inclourà les mesures sobre el preu de l'electricitat i el gas que s'adoptin al Consell Europeu dels dies 24 i 25 de març. Les mesures s'activaran l'1 d'abril.

Per contra, la ministra Sánchez ha rebutjat la rebaixa fiscal sobre el carburant que demanen els transportistes perquè "la nostra fiscalitat ja és la més baixa que permet la normativa europea" i per tant "no hi havia marge de maniobra".

Tampoc pel que fa a l'IVA, perquè no té "impacte directe" en els sectors professionals, que se'l dedueixen.

Sánchez ha fet aquestes manifestacions un cop ha acabat la reunió "fructífera" que ha mantingut –juntament a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, i la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero- amb els representants del CNTC.

La CNTC és la patronal que agrupa el 90% dels transportistes, però no la plataforma que ha convocat les mobilitzacions. De fet, la CNTC va assolir un acord amb el govern espanyol al desembre i no secunda la vaga convocada per la Plataforma per la Defensa del Transport de Mercaderies (PDTM).

La ministra ha "agraït" a la patronal del Transport que no s'hagi sumat a les "mobilitzacions violentes" protagonitzades per "un sector minoritari" dels transportistes de la PDTM, que no han estat presents a la reunió.

L'executiu espanyol només reconeix com a interlocutor el CNTC, i ha reiterat a través dels seus ministres que les mobilitzacions dels transportistes d'aquests dies estan organitzades per sectors de l'extrema dreta.

Segons la ministra, la negociació amb el CNTC han estat "dures" i han posat sobre la taula la necessitat d'avançar l'aplicació algunes de les mesures que ja constaven a l'acord que va permetre desconvocar la vaga del desembre.

La setmana passada el Congrés va convalidar el reial decret llei que recollia aquelles "reivindicacions històriques del sector", segons la ministra, i ara "ens emplacem a seguir treballant per anticipar i concretar les mesures que aprovarem el 29 de març"

De fet, Sánchez ha "condemnat" la "violència, coaccions i amenaces" d'aquests sectors "contra els seus propis companys" i ha promès que el govern espanyol vetllarà perquè puguin sortir a treballar demà amb seguretat.

"Aquest govern està amb ells per protegir la seva seguretat i els seus interessos", ha dit.