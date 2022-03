Les companyies catalanes que impulsen el consorci d’empreses que ha de substituir Nissan, QEV Technologies i BTech, plantegen fabricar 100.000 unitats de dues noves marques en cinc anys. Així, el hub d’electromobilitat podrà absorbir el 100% de la plantilla que Nissan ha deixat sense feina.

Ho ha anunciat el conseller delegat de QEV, Joan Orús, en una presentació de la marca Zeroid a l’antiga planta del fabricant japonès a la Zona Franca. La resta de la producció, fins a 40.000 unitats, seria a càrrec de la mítica marca Ebro. Els impulsors del hub han reclamat «rapidesa» als governs per tancar el procés i començar a fabricar el 2023. «L’únic que volem és agilitat, negociarem amb qui sigui però que sigui ràpid», va dir.

Així, el consorci s’ha compromès a donar una sortida als prop de 1.400 treballadors de l’automobilística que ara perceben prestacions d’atur i que fa any i mig que veuen com s’allarguen les negociacions per trobar un substitut al fabricant japonès. «Si som aquí no és per la fàbrica, els robots o les línies d’assemblatge. Som aquí perquè hi ha més de 1.000 persones que saben fer vehicles», va remarcar Joan Orús, director general de QEV a la presentació oficial de la nova marca al voltant de la qual girarà el projecte del hub. «Les oportunitats no són en el lloc sinó en les persones», ha subratllat.

L’objectiu és començar a contractar «de forma escalonada» a partir del juny, i incorporar 100 o 200 persones aquest any per preparar les línies d’assemblatge i fer una «gran incorporació a partir del gener del 2023 quan comenci la producció» i, al cap de tres anys, «arribar a tenir un ple rendiment de la fàbrica». Per poder començar aviat a fabricar les furgonetes i autobusos, Zeroid ha arribat a acords amb marques a la Xina per aprofitar plataformes i rebre alguns components. En una segona fase, modificaran el disseny exterior per poder començar a fer estampació, pintura i soldadura a Catalunya.

Els primers cinc anys, el negoci del hub se centrarà a oferir «solucions integrals a les empreses», com ara sistemes de càrrega, gestió de flotes, formació pel personal, manteniment i servei postvenda, per convèncer, en primer lloc, les flotes de mercaderies i de transport urbà de persones.

La nova gamma de Zeroid inclourà furgonetes i autobusos elèctrics per a empreses i requerirà una inversió de 200 milions d’euros per fer 60.000 vehicles en tres anys. La resta de la producció, fins a 40.000 unitats anuals, seria a càrrec d’Ebro. Aquestes seran les dues marques principals de la planta, que també fabricarà vehicles per a tercers.