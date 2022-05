Rècord d’ocupació i rècord d’estabilitat. L’abril ha batut estadísticament diverses metes que donen compte dels efectes de la plena entrada en vigor de les noves fórmules de contractació de la reforma laboral. Espanya va guanyar el mes passat 184.577 ocupats, cosa que li va permetre superar la cota dels 20 milions de treballadors en actiu. Mai hi ha hagut tanta gent treballant alhora a Espanya. I, d’altra banda, un de cada dos dels nous contractes firmats van ser indefinits, quan l’habitual fins ara era que un de cada deu fossin fixos. L’atur, per la seva banda, va acabar d’arrodonir un bon mes per al mercat laboral, amb el seu descens més pronunciat en tres anys, que deixa la cota d’aturats en els tres milions de persones.