La Inspecció de Treball fa un 43% més d’actuacions en seguretat i salut laboral el 2023 respecte a l’any anterior

La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) va fer l’any passat 47.513 actuacions en matèria de seguretat i salut laboral, un 43,2% més que al 2022, segons dades difoses per la conselleria d’Empresa i Treball en el marc del Dia Internacional de la Seguretat i Salut Laboral. En total, l’ITC va detectar en aquest àmbit 4.001 infraccions, va fer 20.492 requeriments i va imposar sancions per valor de 15,2 milions d’euros. Els sectors on més va caldre actuar l’any passat van ser la indústria manufacturera, amb 10.279 actuacions (+5,5%) i la construcció, amb 12.640 (+60,3%). La ITC va atendre 2.355 denúncies ciutadanes en aquest àmbit, un 9,3% menys que l’any anterior.

La Inspecció de Treball farà properament una campanya preventiva amb l’enviament de cartes a les empreses per recordar-los la necessitat de protegir la plantilla davant de possibles riscos en situacions meteorològiques extremes. De fet, un dels àmbits on la Inspecció posa més èmfasi és la prevenció dels cops de calor, i així rebran cartes al sector multiservei i l’hostaleria.

L’any passat, la ITC va fer 586 actuacions relacionades amb la prevenció dels cops de calor, un 102% més. A més, es van registrar 365 requeriments, un 113% més.