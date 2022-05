AUSA, empresa especialitzada en el disseny, fabricació i comercialització de vehicles industrials compactes tot terreny amb seu a Manresa i que opera en 90 països, ha rebut la certificació com una de les millors empreses per treballar-hi de l’Estat espanyol del Great Place to Work Institute, una institució d’escala global en l’àmbit de la gestió de persones i estratègia de negoci. És la tercera vegada que obté el certificat, que ja havia rebut el 2006 i el 2010. El diagnòstic de les companyies els fan els mateixos treballadors, que valoren de manera confidencial diferents paràmetres de les seves empreses.

«Per a nosaltres és un gran orgull tornar a ser reconeguts amb aquest certificat reconegut mundialment, ja que no és una organització externa qui ens valora, si no els 337 treballadors d’AUSA», assegura Antoni Tachó, conseller i director de Persones d’AUSA. «Sempre ens hem marcat com a prioritat fer el possible per crear un bon ambient de treball, ja que els professionals passen una part important del seu dia a l’empresa. Volem que se sentin valorats i que estiguin còmodes als seus llocs de feina, però també que se sentin identificats amb la companyia i sàpiguen en tot moment quins són els objectius comuns. Mostra d’això és que els resultats ens confirmen que el 91% afirma sentir-se orgullós quan diu que treballa a AUSA», afegeix Tachó. A més del diagnòstic de l’ambient organitzacional, que inclou un qüestionari global respost pel 88% dels empleats, aquests han valorat en un 86% el seu desig de pertinença a llarg termini a la companyia, i deixen constància del seu fort compromís i del bon ambient laboral. A més, en un 90% dels casos indiquen que, tenint en compte tots els aspectes de l’empresa, AUSA és un bon lloc per treballar-hi.