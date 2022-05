«La compra d’Air Europa per part del grup Iberia té un sentit estratègic que va més enllà de les mateixes companyies aèries i que suposarà un impuls sense precedents a la connectivitat del nostre país, a través del ‘hub’ de Madrid, amb beneficis a la fi per als clients, per al turisme, el comerç, l’ocupació i l’economia en general, tan necessitats d’això per recuperar-se del terrible impacte de la pandèmia», així definia Iberia, després de la firma de l’acord, l’aliança amb Air Europa. De fet, no és un missatge nou; la companyia del grup IAG ha centrat les seves expectatives estratègiques de creixement en l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, des del qual ha alimentat les seves rutes de llarg radi, principalment a Llatinoamèrica.

Va combatre amb tots els mitjans que va tenir al seu abast la competència de l’aeroport de Barcelona com a ‘hub’ internacional, tot i que la veritat és que aquesta mai no va arribar a produir-se, malgrat els tímids intents d’aerolínies internacionals de connectar el Prat amb destins transoceànics. Malgrat tot, els esforços de l’aeroport madrileny i de la primera companyia en aquesta infraestructura (Iberia) no han permès que la infraestructura aèria es col·loqui entre els grans aeroports europeus.

Segons un informe realitzat per KMPG el 2020 sobre el potencial de Madrid com a ‘hub’ internacional, de les sis fortaleses que requereix un ‘hub’ per competir en la ‘Champions League’, Madrid només aconsegueix posicionar-se bé en la meitat. És a dir, compta amb una posició geogràfica favorable, unes bones infraestructures i és fonamental per a l’economia local. No obstant, no disposa d’una intermodalitat desenvolupada; la càrrega no arriba a l’aportació que hauria de tenir, malgrat que ha crescut en els últims anys, i pel que fa a la necessitat de comptar amb una companyia de referència, en aquest cas Iberia, el seu pes és significativament menor que el dels seus competidors en els seus propis ‘hub’, que a més han rebut ajuts directes multimilionaris dels seus respectius governs.

Retrocés a Europa

Madrid ha perdent posicions respecte dels grans ‘hubs’ europeus en els últims anys, tant en mida com en nombre de vols, destins i passatgers. La mateixa Iberia destaca : «En aviació, més que les aerolínies individuals, competeixen els ‘hubs’ i els grans grups. Però, perquè Madrid pugui competir amb la resta de ‘hubs’ europeus, i pugui recuperar-se més ràpid de l’impacte de la pandèmia, necessita ser més eficient, capturar més trànsit que permeti obrir noves rutes enfocades a Àsia, l’Orient Mitjà i l’Àfrica, i desplegar-se en 360º».

Aquest argument justifica la compra d’Air Europa, firmada aquest dimarts: «Permetrà disposar d’aquesta massa crítica necessària per atraure trànsit addicional de connexió, obrir-se a nous mercats, tant de passatgers com de càrrega, i competir amb èxit amb altres ‘hubs’ europeus», afirma Iberia.

L’operació, a més, coincideix amb els els plans d’Aena d’invertir 1.571 milions d’euros anunciats en el desenvolupament i el creixement de l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que podria convertir-se en la porta de connexió entre Àsia i Amèrica Llatina i entre Europa i l’Àfrica. I també una oportunitat per al desenvolupament de la connexió del tren d’alta velocitat a la T-4, tal com existeix als principals ‘hubs’ del nostre entorn, que podria optar a utilitzar els fons europeus afavorir l’eficiència i la sostenibilitat mediambiental de les operacions.

Recolzament sindical

L’argument és compartit pels treballadors del grup. Almenys el sindicat de pilots, Sepla, considera que l’operació consolida Barajas com un dels aeroports més destacats d’Europa, «potencia la seva projecció internacional i possibilita el seu desenvolupament futur en un context de creixent competència i gran incertesa econòmica». Afegeix que l’acord entre les dues companyies «ha de generar més influència d’Espanya en el sector aeri mundial».

Iberia considera que l’operació millora la capacitat d’Espanya per atraure turisme de llarg radi i de qualitat, gràcies a la connectivitat que es pot desenvolupar amb països emergents, que majoritàriament tenen una escassa connexió amb Espanya en aquest moment. «Aquest acord ofereix la possibilitat d’obrir més rutes i fer més sostenibles les existents. Així va passar amb la incorporació de Vueling o Aer Lingus al grup IAG, i amb la creació d’Iberia Express», planteja la companyia. D’altra banda, l’alimentació de vols entre les diferents aerolínies del grup millora l’ocupació i, per tant, permet fer rendibles rutes que sense aquesta alimentació no ho serien. Seria una gran oportunitat, per exemple, per créixer a Àsia, l’Orient Mitjà, l’Àfrica i Amèrica del Nord.