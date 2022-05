Els cofundadors de la startup manresana Nuclia, Eudald Camprubí, director executiu, i Ramon Navarro, director de tecnologia, han desenvolupat un sistema que permet trobar qualsevol informació al conjunt d’arxius de què pot arribar a disposar una organització sigui quin sigui el seu format, així que qualsevol cerca es pot fer de manera molt àgil i amb una reducció significativa del temps.

A més, el seu sistema inclou la cerca semàntica, s’indexen les dades de tots els arxius i es converteixen en conceptes informàtics, de manera que es fa per significat i reflectint la manera com parlen les persones, que fa possible trobar la informació requerida en qualsevol llengua.

Com es pot explicar en poques paraules què fan a Nuclia?

E. C. Fem un sistema capaç de connectar-se a tots els repositoris de fitxer, àudio, pdf, foto, vídeo, word, correu electrònic, adjunts... Som capaços d’indexar tota aquesta informació. I podem saber de què parla aquesta informació sense que un humà se l’hagi de llegir. Els nostres algoritmes són capaços d’interpretar la manera com els humans parlen o escriuen. Així que si passem un àudio pel nostre sistema, a part de transcriure la conversa, sabrà que parla de Manresa o de cases... sense haver-ho de llegir, i indexem automàticament la informació. També trobes el moment concret de l’àudio o el paràgraf d’un pdf que conté la informació que vols. I als vídeos fem tres coses, passem l’àudio a text, detectem els objectes que hi apareixen i sabem què hi surt, per exemple, una cadira, i els subtítols, i s’indexa tot. Nuclia és potent perquè és capaç d’anar molt més enllà.

R. N. El sistema entén que «cadira» i «vull seure» poden ser significats semblants. Pot buscar per camp semàntic. Podem interpretar el coneixement amb el significat. I si això ho portem a diferents idiomes, si som capaços d’entendre el significat en català, castellà, anglès... el mateix significat es pot representar en idiomes diferents. Cadira, silla chair, transformem aquestes paraules, o frases, al significat informàtic.

Aquesta tecnologia s’aplica en altres llocs?

R. N. És tecnologia molt nova perquè fa 5 anys que existeix. Per exemple, Google la fa servir per fer la seva cerca i soluciona el problema de la informació pública de tot el món. Nosaltres solucionem la informació interna d’una empresa o d’un domini, per poder oferir aquesta potència de representar el significat però per a empreses públiques o privades, per organitzar-se la seva informació. La idea és poder oferir aquesta potència amb el conjunt de dades que tens on necessites buscar.

E. C. És d’interès per a qualsevol organització que tingui el coneixement en el seu principal àmbit d’actuació, per a una fàbrica és poc útil. Per a la gent que guarda informació és clau.

R. N. El tret característic és que no desenvolupem un producte per a una empresa concreta, sinó que desenvolupem un sistema perquè es puguin fer aplicacions específiques per a cada organització, perquè cadascuna té les seves especificitats. Com que des del punt de vista tecnològic fem una api [conjunt de definicions i protocols per dissenyar i integrar el software de les aplicacions], qualsevol persona pot desenvolupar una aplicació que té aquesta funcionalitat a la seva empresa. Oferim una eina perquè ells puguin fer les característiques que es requereixen a l’organització.

Recentment han aconseguit que fons inversors els donin suport amb 5 milions d’euros?

E. C. Nosaltres vam començar a construir Nuclia el 2018 amb els nostres recursos, va ser una aposta personal de tots dos, fins que va arribar un punt que vam veure que havíem creat una cosa que podia ser capdavantera a escala mundial. Hi ha uns fons d’inversió especialitzats a apostar per empreses que fan aquestes eines que van decidir que volien invertir en el nostre projecte perquè creuen que d’aquí a 3, 4, 5 anys serà un canvi de paradigma de moltes coses. En aquest cas és un fons britànico-americà i dos de francesos, internacionals. I això és important perquè hi ha molt poques empreses a Catalunya i fins i tot a l’Estat espanyol que facin deep tech.

R. N. Totes les empreses tecnològiques, Google, Amazon, Microsoft, que han creat alguna cosa són a Estats Units, alguna a Alemanya, Saab, molt poques aquí, és molt difícil crear una cosa tecnològica fora d’Estats Units. Ens ha costat però anem funcionant.

On pot tenir més bona acollida?

E. C. A la gent que construeix aplicacions web i necessita fer recerques, Nuclia hi encaixarà. A la comunitat de desenvolupadors hi haurà una adopció gran i, per sectors, en l’educació hi ha molta tracció, en el de la seguretat també, tot i que l’anàlisi de dades més massiva inicialment no la contemplem; al sector farmacèutic hi ha empreses grans que hi estan molt interessades. En el d’atenció al client tenim Suez, l’empresa més gran d’aigua d’Europa, que fa servir Nuclia per quan hi ha queixes d’usuaris saber de què parlen sense que s’hagin de llegir.

R.A. Volen detectar quan hi ha una situació crítica.

Han tingut ajudes públiques?

E. C. De cap administració, ni estatal, ni catalana, ni municipal. Aquí som molt crítics. És poc comprensible que des de l’administració pública s’aposti molt més per treballar amb grans softwares americans o grans consultores amb seu a Madrid, i en canvi la gent que treballa des d’aquí no té accés pràcticament a l’administració ni el seu interès per saber què fa, i és un problema que tenim com a país. De vegades ens queixem que som poc innovadors però la primera que no promociona la innovació és la mateixa administració.

R. N. Buscàvem despatx i costa trobar espais, no hi ha teixit empresarial tecnològic a Manresa que ens pugui ajudar.

Nuclia revertirà a Manresa?

E. C. Tenim previst ser una trentena de persones, ara en som deu, n’hem de contractar vint. Si un projecte funciona, és tractor d’altres coses. Si com creiem ens posicionem en l’àmbit global com una de les 5 o 6 empreses que ofereixen aquesta tecnologia, aportarem coses a la ciutat. L’altre tema és que, per les característiques de la ciutat, aquestes coses es valorin o no. Amb la UPC de Manresa, o fins i tot la FUB, que una empresa com nosaltres funcioni pot ser important perquè, en el seu àmbit de captació d’estudiants, el fet de dir que hi ha una empresa a Manresa pot ser important.

Quan estarà a punt?

E. C. Ara estem en fase beta, en què permetem fer servir Nuclia entenent que el producte no està perfecte. L’explotació gran de Nuclia començarà el 2023.