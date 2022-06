El grup mèdic Atrys Health reforça la seva aposta pels serveis oncològics. La companyia, que ha començat a cotitzar aquest any en el mercat continu després de sis anys a la borsa de les pimes, el BME Growth, ha tancat un acord per adquirir l’empresa Bienzobas per 76,3 milions d’euros. Aquesta firma amb seu a Almeria (Andalusia) presta i gestiona serveis d’oncologia com el tractament o l’assessorament a pacients, en aquest últim cas a través de companyies d’assegurances i grups sanitaris.

D’aquesta manera, l’acord de compra suposa un pas més en l’estratègia d’Atrys d’abordar el tractament del càncer des de quantes de més òptiques millor. Aquesta empresa té laboratoris per diagnosticar aquesta malaltia amb molta més precisió del que és habitual, centres on analitza mostres oncològiques, és també qui gestionarà l’àrea de medicina nuclear del centre de càncer pediàtric que preveu obrir l’Hospital Sant Joan de Déu i qui està darrere, juntament amb Sanitas, de l’Institut d’Oncologia Avançat. «Amb aquesta operació ens convertim en el primer grup independent que ofereix un abordatge oncològic 360 i que compta amb una plataforma tecnològica basada en intel·ligència artificial que acosta la medicina de precisió als pacients», afirma el president d’Atrys, Santiago de Torres, en un comunicat. «Reforcem, a més, el nostre lideratge incorporant un equip gestor que reuneix talent i àmplia experiència en l’activitat assistencial d’oncologia mèdica», afegeix. Augment dels ingressos L’acord implica, d’altra banda, afegir uns 30 milions d’euros al volum de negoci d’Atrys, que és el que va facturar Bienzobas l’any passat. Per la seva banda, el grup mèdic va acabar l’any passat amb 121 milions d’euros d’ingressos i treballa amb l’objectiu d’incrementar aquesta xifra fins als 220 milions d’euros, una meta en la qual l’adquisició de companyies com aquesta és clau. Perquè, a més, la compra permet al grup començar a treballar a Mèxic, on l’empresa andalusa opera a través de la seva filial Cuidarte. Atrys suma així el seu setè mercat internacional, una llista en la qual ja figuren Suïssa, Portugal, Xile, el Brasil, Colòmbia i el Perú. Atrys Health preveu abonar la major part del cost de la transacció (72 milions d’euros) en efectiu, i la resta, a través de l’entrega d’accions de la companyia, que aquest dilluns es venien a 7,3 euros.