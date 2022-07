Bon mes de juny per al mercat laboral català, que va liderar en el conjunt d’Espanya la reducció de les xifres d’atur. Va ser la comunitat autònoma que més nombre d’aturats va reduir, amb un total de 9.946 persones menys apuntades a les llistes del SEPE a Catalunya. Davant de Madrid i amb Andalusia com l’única autonomia que no va tancar el mes amb menys aturats amb què va començar. Pel que fa als llocs de treball creats, Catalunya va guanyar 37.600 ocupats al juny i supera així la xifra dels 3,6 milions de treballadors en actiu. Mai en terres catalanes hi havia hagut abans tants ocupats.

L’escalf de les dades d’ocupació contrasta amb la fredor d’altres indicadors que componen el retrat de l’estat actual i futur de l’economia espanyola. Mentre les cases d’estudi revisen a la baixa les seves previsions de creixement del PIB per la persistència de la inflació, que malgrat les mesures del Govern ha escalat fins als dos dígits, el comportament del mercat laboral suma mes a mes xifres d’intensa expansió. La temporada turística d’estiu es visibilitza territorialment en les dades desagregades a Catalunya. Girona va ser la província on més va baixar l’atur, i també on més ocupació es va crear –dues mètriques que no necessàriament van de bracet, però que quan ho fan donen fe d’una efervescència econòmica–. El mes va tancar amb un 5,2% menys d’aturats i un 3,2% més d’ocupats. La campanya de la fruita es va notar a Lleida, que va registrar la segona taxa de creixement més elevat de l’ocupació (+2,5%) a territori català, seguida per Tarragona (+1,9%) i una més discreta Barcelona (+0,5%).