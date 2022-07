La Generalitat va interposar 22 sancions a Amazon entre el 2019 i el 2021 per incompliment de la normativa laboral. Així ho detalla una resposta del conseller Roger Torrent a una pregunta parlamentària de la CUP, publicada al Butlletí Oficial del Parlament i avançada ahir pel ‘Crític’. Les multes a Amazon ascendeixen als 1,1 milions d’euros. Una desena de les sancions són per cessió il·legal de treballadors. També n’hi ha per incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.