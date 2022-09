El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la rebaixa de l'IVA del gas del 21 al 5%. La mesura estarà en vigor fins al 31 de desembre, però l'executiu espanyol ja s'ha mostrat obert a prorrogar-la al llarg del pròxim any. "Estarem pendents de com evolucionen les coses i en el nou exercici fiscal, si és necessari, es prorrogarà", ha dit la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, en roda de premsa al Palau de la Moncloa. Ribera ha reivindicat que la mesura implicarà un "estalvi important per als consumidors de cara a la temporada d'hivern". El govern espanyol també ha donat llum verda a l'aplicació de la compensació per l'excepció ibèrica a les empreses que utilitzen la cogeneració.

La vicepresidenta tercera ha explicat que això afecta indústries com la de pasta, paper, ceràmica o l'agroindústria i que impacta en unes 600 instal·lacions, que representen el 20% del consum de gas de l'estat espanyol i aporten el 20% del PIB industrial. Ribera ha dit que era "fonamental" modificar el règim amb què funcionaven. "Produeixen el 10% de l'electricitat del país, la majoria per crema de gas que amb l'augment de costos no podia ser compensada de forma àgil en el mecanisme que se'ls venia aplicant tradicionalment", ha remarcat Ribera. D'aquí l'aprovació de l'aplicació del mecanisme ibèric, "la millor resposta per poder reflectir el cost del gas en els seus comptes", ha dit. Ribera ha reivindicat que gràcies a aquesta mesura, s'aconseguirà que la meitat del parc de cogeneració que havia aturat la seva activitat la reprengui, deixi de demandar electricitat i passi a aportar-ne. El càlcul del govern espanyol és que s'estalviarà al voltant del 10% del que demanden al sistema i un 1,2% de la demanda diària de gas natural a l'Estat. El decret aprovat aquest dimarts també introdueix un mecanisme per poder aturar plantes industrials a canvi d'una retribució econòmica amb l'objectiu de reduir la demanda en moments pic. Ribera ha explicat que el mecanisme regula que en un termini de 15 minuts d'antelació es pugui reduir el subministrament elèctric en un termini màxim de tres hores i que Red Eléctrica s'encarregarà d'aplicar aquest instrument. La vicepresidenta també ha subratllat que la norma impulsa el desplegament d'energies renovables amb la facilitació d'instal·lacions i l'establiment de nous criteris per a les xarxes de transport perquè es puguin utilitzar "de forma eficient". El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va anunciar la rebaixa de l'IVA a principis de setembre en una entrevista a la Cadena SER i la mesura sobre les empreses de cogeneració en el cara a cara amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Senat. El PP va reivindicar que els populars ja havien proposat prèviament ambdues mesures.