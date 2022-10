«L’aeroport s’ubica en un entorn natural molt sensible que condiciona qualsevol projecte d’ampliació». L’afirmació apareix a l’últim informe de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) «Visió des de l’IEC sobre el debat de l’aeroport del Prat» publicat aquest juny, quan les aigües baixaven menys mogudes que fa un any. Té 80 pàgines i és un resum exhaustiu de les característiques de l’aeròdrom barceloní, de l’impacte econòmic i també de l’estat dels espais naturals. Els membres de l’acabada de crear comissió per a l’ampliació de l’aeroport de Foment del Treball comptaran amb un exemplar, que vol facilitar-los el president, Lluís Moreno.

La prolongació de la pista proposada per Aena ha despertat una oposició considerable al Baix Llobregat, que compta amb grups ecologistes històrics com Depana, acostumats a lidiar amb infraestructures de tot tipus i que fa anys que batalla amb el gestor dels aeroports «perquè compleixin els compromisos ambientals que van contraure al seu dia», descriu el seu vicepresident, José García.

Incompliments anteriors

Van ser ells els que van denunciar a la Comissió Europea els incompliments d’Aena en les compensacions ambientals de l’anterior pla i ara confien que sigui de nou Brussel·les la que vetlli per la protecció dels aiguamolls, també els del Remolar, on limita l’aeroport. «La Ricarda està absolutament morta i ja no té moviment d’aus», interpreta l’ornitòleg Jordi Sargatal, mentre Marita Gomis, propietària de la casa del mateix nom construïda per Antoni Bonet Castellana, lamenta com l’aeroport ha transformat la zona i com pretén continuar fent-ho.

«Hem de ser responsables i calibrar bé el triangle format pel benefici econòmic, el respecte a l’entorn natural i el soroll», conclou l’expert aeronàutic César Trapote. El fràgil equilibri entre tot.