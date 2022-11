La manresana Indústries Ponsa, dedicada a la fabricació de cintes tècniques, ha rebut un total de 320.00 euros dels fons europeus per impulsar la innovació i la sostenibilitat de la indústria manufacturera. En concret, se li ha concedit una subvenció de 80.317 euros i un préstec de 240.952 euros, segons va anunciar ahir el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Al conjunt de Catalunya s’ha rebut el 26% dels ajuts d'aquests fons que tenen l’objectiu de fomentar els plans d'innovació i sostenibilitat de la indústria manufacturera, dotat amb 30,8 milions. El País Valencià encapçala la llista (34,2 milions), just davant del territori català. Entre els projectes amb més finançament obtingut a Catalunya destaca la Farga, que fabrica i comercialitza semielaborats de coure i que rebrà 5,5 milions d'euros per millorar l'eficiència energètica i la protecció ambiental del procés de fundació de reciclables de ferralla; i també la Himesa, dedicada al manteniment i reparació de maquinària, que tindrà a l'abast 4 milions d'euros per desenvolupar l'electromobilitat a la indústria minera.

En tercer lloc hi ha Copey Park amb una assignació de 3,9 milions d'euros per l'optimització energètica del procés de cromat. A continuació, la paperera Alier rebrà 3,5 milions d'euros, en aquest cas per impulsar la valorització dels llots del procés productiu. També surten a la llista una trentena d'empreses catalanes més com Vicente Torns (2 milions), Boadas 1880 (1,3 milions) o Transformados Metalurgicos Tubulares (1,3 milions).

Les iniciatives que més recursos han rebut són l'andalusa Atlantic Cooper (15 milions)i les valencianes Cemex (14 milions) i Reciclados Ribera del Xúquer (12,5 milions).

En total, s'han concedit 115 milions d'euros en ajuts a 76 projectes. Hi ha cinc projectes en llista d'espera que, tot i complir els requisits, no formen part de la convocatòria per insuficiència de fons.