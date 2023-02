El Departament d'Empresa i Treball, a través de l'empresa Avançsa, ha tancat un acord amb Sedatex per a la concessió d'un préstec de 3 milions d'euros a través de la línia de Reactivació Industrial. Segons ha detallat el Govern en un comunicat, aquests recursos serviran per impulsar el pla de futur de la firma en àmbits com la sostenibilitat, la internacionalització, l'eficiència energètica i la innovació tecnològica. Entre les principals inversions hi ha la instal·lació de plaques fotovoltaiques, l'ús de noves depuradores d'aigües o l'increment d'activitat amb nova maquinària. Aquesta tarda l'empresa ha rebut la visita del conseller d'Empresa, Roger Torrent, i altres representants de l'executiu.

Sedatex és una empresa familiar fundada l'any 1886 amb seu social a Olesa de Montserrat. Referent a Catalunya dins del sector tèxtil, està dedicada a la fabricació, transformació, distribució i comercialització de teixit de tota classe i té diversos centres de producció situats a Esparreguera, Massanes, les Borges Blanques i Rubí. En total ocupa una plantilla de més de 435 treballadors i ara prepara el salt al Brasil.