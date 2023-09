La consellera de Territori, Ester Capella, i la ministra de Transports, Raquel Sánchez, han pactat doblar les freqüències de Rodalies a Lleida abans que acabi l'any. És un dels acords que han assolit en la trobada que han mantingut aquest dimecres a la seu del Ministeri i que ha durat unes quatre hores. Capella ha denunciat les deficiències de Rodalies, però ha defensat que "ja és una millora del servei". La línia que duplicarà freqüències és l'R12, que conecta l'Hospitalet de Llobregat amb Lleida, passant per Manresa, i es farà amb dos milions d'euros anuals que aportarà la Generalitat. En roda de premsa a la seu de la Generalitat a Madrid després de la trobada, Capella ha explicat que abans del 31 de desembre hi haurà 12 trens per sentit entre Lleida i Cervera i 5 entre Cervera i Manresa, “una actuació prioritària”.

La titular de Territori ha anunciat que abans de finalitzar aquest any es doblaran les freqüències a Rodalies Lleida, és a dir, es passarà de 6 a 12 trens per sentit en dia laborable entre Lleida i Cervera i de 3 a 5 entre Cervera i Manresa. Capella ha definit aquest acord com “una actuació prioritària”. El corredor Lleida-Cervera-Manresa és el que concentra més població i creixements a l’àmbit de Lleida i el Govern ja tenia previst aplicar aquestes millores amb l’operació d’aquest tram per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a partir del 2025-2026, amb trens nous. Amb aquest acord, el Govern català ha aconseguit avançar dos anys la millora del servei.

Pel que fa al servei general de Rodalies, els dos Governs han acordat millorar la resposta davant les incidències. Capella ha recordat que aquesta xarxa té incidències “8 de cada 10 dies i això té una afectació directa en la vida diària de les persones. És important la transparència per això hem acordat treballar-hi conjuntament per donar una resposta ràpida i eficient en la comunicació. Això vol dir: comunicar bé, comunicar ràpid, que els mitjans alternatius que es posin siguin els adequats i conèixer al més aviat possible el tipus d’incidència i el grau d’afectació”. La consellera ha insistit en què a Catalunya “hem de tenir coneixement del que passa, sigui competència de l’Estat o de la Generalitat, perquè la millor manera de servir la ciutadania és amb transparència i que tothom sàpiga què ha passat”. També ha recordat que el traspàs de Rodalies no era en l’ordre del dia d’aquesta reunió: “Si s’ha de produir anirà per unes altres vies de negociació i altres horitzons”.

En matèria de transport ferroviari de mercaderies, la titular de Territori ha insistit a la ministra que es tinguin en compte les demandes territorials; “que no es facin traçats estranys que dificultin que el transport de mercaderies sigui eficient i eficaç i que afecti el menys possible les ciutats per on passa”, ha definit.