Els fons d’inversió posen l’ull en els centres comercials

Prop de vuit mesos després d’haver tancat un acord que va incrementar el seu patrimoni personal en 425 milions d’euros, l’empresari valencià Felipe Peraire va decidir que la seva primera gran inversió fos destinada a tres centres comercials. L’expropietari de la companyia de revestiments ceràmics Baldocer, ara en mans del grup mexicà Lamosa, ha pagat a la gestora de fons ActivumSG 140 milions per comprar el barceloní SOM Multiespai (l’antic Heron City), el Centro Comercial Ruta de la Plata de Càceres i el Centro Comercial Zubiarte de Bilbao.

Es tracta de la primera incursió d’aquest empresari amb àmplia experiència en el món de la rajola al mercat dels centres comercials, però l’elecció no és ni de bon tros casual. El sector viu un moment especialment dolç amb empenta de les vendes malgrat l’escalada de la inflació.

Segons han publicat recentment la consultora immobiliària Cushman & Wakefield o la gestora d’actius i inversions immobiliàries JLL, els centres comercials han liderat la inversió en retail durant els primers tres mesos de l’any, una posició en la qual no es veien des del 2020. Si els immobles que es dediquen en general al comerç a Espanya han rebut inversió per valor de 625 milions d’euros entre el gener i el març, aquest segment en concret s’ha emportat 464 milions, concreta la segona. És a dir, tres quartes parts dels diners que han anat a aquest sector. No només això, aquesta xifra suposa multiplicar per 10 els números de tancament de l’any passat.

Finestra d’oportunitat

"El mercat dels centres comercials està en un moment òptim: els inversors són conscients que aquests actius ofereixen una ràtio entre risc i rendibilitat molt atractiva i que estem davant una finestra d’oportunitat limitada per poder beneficiar-se d’aquestes condicions", explicava, llavors, el director de Capital Markets Retail de JLL Espanya, Augusto Lobo. "Des de principis d’any, s’ha registrat un notable interès per part dels inversors en aquesta tipologia d’actius, acompanyat d’un augment en la quantitat de producte al mercat en comparació amb anys anteriors. S’espera que l’interès per aquests actius segueixi en augment, com a conseqüència de la seva bona performance operativa", afirmava en una profètica declaració, un mes i mig abans que transcendís l’operació de Felipe Peraire.

"La xifra marca clarament la tornada de la inversió als centres comercials", afirma, també, la consultora immobiliària Savills, que afegeix a tot això que un 70% dels diners moguts procedeixen de fons d’inversió. El seu director nacional d’Inversió Retail, Salvador González, explica que les rendes en els centres comercials a Espanya estan "molt per sota" de les del nord d’Europa, amb la qual cosa "la taxa d’esforç de l’operador és més còmoda"; que això, entre altres coses, està fent que les marques es fixin més en aquests espais (el 2023 hi va haver un 23% més d’obertures, per exemple); i que els ingressos d’un centre comercial a Espanya són més sostenibles que en altres països. Per no parlar dels "excel·lents resultats en termes d’afluència i de vendes".

Les raons del seu auge

El primer Observatori del sector de centres i parcs comercials xifrava fa poc aquest fenomen. Els nivells d’activitat estan, en general, en màxims històrics i es miri el sector que es miri: només el 2023, han augmentat gairebé un 19% les vendes de les botigues que es dediquen a l’oci i a l’entreteniment, un 12% la facturació de les cafeteries i restaurants.

"Les dades i anàlisis realitzades mostren la gran fortalesa i resiliència demostrada pels centres comercials durant els últims anys, fins i tot en els moments de més incertesa", destacava l’informe elaborat per PwC en col·laboració amb Apresco (Associació de Propietaris de Centres Comercials). "La situació actual i l’evolució esperada de l’entorn econòmic, financer i sectorial situen els centres i parcs comercials com un dels actius immobiliaris més atractius per al mercat inversor", coincidien a assenyalar en l’anàlisi.

En resum, que conflueixen unes bones previsions respecte al nivell de consum, que el comerç electrònic no s’hagi disparat com s’esperava, que l’històric sigui de nivells de vendes rècord i que en els últims anys s’hagi invertit en reformes i renovacions, cosa que fa que els immobles estiguin en un bon estat de conservació.