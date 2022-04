Si ets dels que els hi agrada reformar, decorar i fer de manetes a casa, aquesta setmana des de tucasa.com, et portem una selecció de pisos en venda a Manresa, que t'interessaran. Immobles que necessiten ser condicionats mitjançant una reforma integral o semireforma, però que amb una estudiada inversió i donant curs a la teva imaginació podràs convertir-los en la teva nova i somniada llar.

Pis cèntric en venda a Manresa per 32.500 euros

Pis molt lluminós molt prop del centre de Manresa, situat en una tercera planta i proper a serveis essencials i transport públic. L'habitatge, de 49 m2, es troba semireformat, amb finestres d'alumini lacades en blanc, terres de tarima i gres. Posseeix un saló-menjador amb cuina americana, un dormitori, un bany i amb uns retocs al bany i cuina tindràs llesta la que serà la teva futura llar.

Més informació i fotografies a pis en venda a Manresa.

Pis per reformar al teu gust en ple centre de Manresa per 45.000 euros

Dóna curs a la teva imaginació i transforma per una mínima inversió, aquest ampli pis de 89 m2 a la casa dels teus somnis. Situat al cor de Manresa, la vivenda és tota exterior i compta amb un saló, una cuina moblada, 4 dormitoris i un bany.

Més informació i fotografies a pis en venda a Manresa.

Pis exterior i lluminós amb moltes possibilitats a la venda a Manresa per 57.500 euros

Situat en una tercera planta i amb 65 m2, l'habitatge es troba a una zona del centre ben situada, amb transport públic i serveis essencials propers. Compte amb un saló-menjador, una cuina, 2 dormitoris, una cambra de bany i una terrassa. Per menys del que pensaves i amb unes bones idees de decoració, disposaràs de l'elegant habitatge que havies somiat.

Més informació i fotografies a pis en venda a Manresa.

Bonic pis semireformat en venda al centre de Manresa per 68.900 euros

Et garanteixo que no et penediràs quan inverteixis en la compra d'aquest habitatge de 67 m2. Amb una mà de pintura i una mica de decoració per part teva, tindràs llest per mudar-te la còmoda i confortable llar que buscaves. Disposa d´un ampli saló-menjador amb cuina americana moblada, que dóna accés a un balcó, 2 espaiosos dormitoris, un bany i terres de parquet a totes les estances.

Més informació i fotografies en pis en venda en Manresa.