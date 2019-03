Un estudiant del Lluís de Peguera guanya un dels Premis de Recerca Jove

L'estudiant de l'Institut Lluís de Peguera Amin El Messaoudi ha estat un dels dos guardonats al premi Luciana Calvo de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), que premia la categoria de llengua, pel seu treball de recerca "Aprendre un idioma en set dies". El mateix institut també ha estat un dels onze centres d'ensenyament secundari de Catalunya guardonats amb 2.500 € per fomentar l'esperit científic del jovent.

L'edició dels Premis Recerca Jove de 2018 ha distingit 88 estudiants de 3r i 4t d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior, que han elaborat 77 treballs d'investigació científica conjuntament amb el professorat, d'entre 299 treballs presentats, i sis dels guardonats són de centres bagencs.

Els treballs guanyadors bagencs provenen de l'Institut Lluís de Peguera amb "NEO: juguem amb el gènere" de Carles Llordella i "Du mythe d'Orphée et d'Eurydice: L'évolution du mythe d'Orphée tout au long de l'histoire de l'opéra, comparaison entre l'Orfeo de Monteverdi et celui de Gluck" de Joan Caminal; i de l'Institut Pius Font i Quer que ha vist guardonats els treballs "Desconegudes que deixen marca (La cicatrització de la pell)" de Maria Vidal, "Silenciats - Treball de recerca sobre com van viure la Guerra Civil els meus avantpassats" de Núria Casas i "Les nostres històries" de Shalana Rodríguez.