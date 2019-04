La UPF, millor universitat espanyola segons l'U-Ranking 2019

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha estat escollida com la millor universitat per l'U-Ranking 2019, una classificació que elabora la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE). La Universitat Carlos III de Madrid ocupa el segon lloc, però Seguida de la Universitat Politècnica de Catalunya, que comparteix la tercera posición amb la Politècnica de València. En la quarta posición també s'hi trova la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). Per elaborar l'índex s'avalua el rendiment de cada institució en activitat docent, investigadora i en innovació i desenvolupament tecnològic.

El sistema universitari català, segons aquest rànquig, torna a ser el sistema que genera més ''rendiment'' però comparteix lideratge amb Cantàbria. Les segueixen la comunitat valenciana i Madrid.

El rànquing també analitza el percentatge d'estudiants que abandona el grau per canviar d'estudis o deixar la unviersitat. Es calula que un 33% dels alumnes no acaba el grau que comença i un 21% abandona els estudis abans d'acabar-los, mentre que un 12% canvia de carrera. En les universitats a distancia, l'abandonament és encara més gran, supera el 62%, mentre que un de cada dos alumnes matriculats abandona la universitat sense acabar cap grau