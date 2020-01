Gairebé la meitat dels anuncis de joguines a la televisió i un 77% dels de «Youtubers» són sexistes

El nou informe anual del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre estereotips de gènere als anuncis de joguines emesos durant la campanya de Nadal mostra dues dades preocupants. La primera, que en el cas dels anuncis de televisió es trenca la dinàmica descendent dels darrers anys i gairebé la meitat dels espais reprodueixen estereotips de gènere (el pitjor resultat des de l'any 2001). En el cas dels vídeos de youtubers infantils que fan publicitat de joguines, el percentatge és encara més alt i un 77,2% dels vídeos analitzats pel CAC són sexistes. En aquest tipus de continguts, les nenes juguen a nines, tenen rols de maternitat i tenen cura del seu aspecte físic, mentre que els nens juguen amb cotxes o representacions d'armes i simulen la lluita, descriu el CAC.

L'organisme alerta sobre el nombre elevat d'estereotips que es poden trobar a la publicitat de joguines, i remarca el fet que enguany s'ha trencat una dinàmica "descendent". I és que gairebé la meitat (48,6%) dels anuncis de joguines a la televisió tenen estereotips de gènere, el tercer pitjor resultat des que el 2001 el CAC va iniciar l'anàlisi de la publicitat.

D'altra banda el seu president, Roger Loppacher, es mostra "molt preocupat" per la presència elevada d'aquests continguts a YouTube. Segons l'informe, un 77,2% dels vídeos de youtubers infantils que fan publicitat de joguines n'inclouen. "La presència elevada d'estereotips que reben els nens i nenes a YouTube és un assumpte molt preocupant, ja que aquests vídeos, sota una aparença de joc, tenen un impacte molt gran en el seu desenvolupament educatiu i en la percepció que tenen dels rols de les dones i els homes en la societat", reflexiona Loppacher.

Per això, des del CAC es demana més responsabilitat a les marques, als youtubers, a les empreses de publicitat i a les plataformes "per tal de no perpetuar el sexisme en la publicitat, especialment en l'adreçada a infants i adolescents".





Menys anuncis diferents a la TV i augment de les visualitzacions a YouTube



Les dades del CAC indiquen que el nombre d'anuncis diferents emesos per les televisions de la mostra han disminuït a més de la meitat en dos anys (de 225 a 107 anuncis diferents), alhora que el nombre de visualitzacions i de subscriptors dels canals de YouTube de la mostra gairebé s'han duplicat en un any.

En concret, si es comparen les dades dels sis canals de l'informe 2018-2019 amb els mateixos sis canals de l'informe 2019-2020, es pot comprovar que el nombre de subscripcions ha passat, en conjunt, de 18 milions a 32 milions i el de visualitzacions, de 6.000 milions a 12.000 milions.

Els canals analitzats pel CAC són: 'Abrelo Toys', 'DivertyGuay', 'Lady Pecas', 'Las aventuras de Dani y Evan', 'Las Ratitas', 'Los juguetes de Arantxa', 'MikelTube', 'Pino y Ares', i 'TeamNico'.





«Las Ratitas»



El canal amb més difusió és 'Las Ratitas', que en un any ha passat dels 9,6 milions de subscripcions als actuals 18,1 milions i ha duplicat les visualitzacions fins arribar a 5.800 milions.

Cap dels seus 8 vídeos analitzats en aquest període i que tenen continguts publicitaris incorpora cap missatge que informi de la presència de publicitat. I tots contenen estereotips de gènere. Uns vídeos que han rebut 31 milions de visualitzacions, i on apareixen dues germanes que juguen entre elles. Quan hi apareixen, la mare interacciona en el joc de les filles, mentre que el pare realitza tasques de destresa manual, como ara muntar el mobiliari i les joguines de grans dimensions.

"Les nenes surten amb disfresses de princeses i amb objectes relacionats amb el maquillatge i la bijuteria. Per exemple, en el vídeo 'Las Ratitas pretend play makeup toys for kids compilation' (que té 4,6 milions de visualitzacions) les dues germanes, de 7 i 8 anys, mantenen el diàleg següent: "Gisela: "Tengo la cara muy fea de dormida y no tengo maquillaje [€]" - Claudia: "¿Qué te pasa?" - Gisela: "Que no tengo ropa y estoy muy fea.", detalla el CAC.