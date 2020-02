Una taronja, la fruita que resol conflictes

Si dues persones volen l'única taronja que els queda, partir-la pot semblar d'entrada la millor opció. Però no necessàriament ha de ser així. Depèn de perquè la vulguis. Llavors s'imposa parlar-ne. Amb una bona comunicació i en positiu, tothom hi pot sortir guanyant. És allò que parlant la gent s'entén.

El joc de la taronja és una de les dinàmiques de grup que alumnes de 5è de primària de l'escola La Sèquia de Manresa van fer ahir en una sessió del Consell d'Infants del curs 2019-2020, que enguany té com a eix temàtic «El respecte als altres. Les comunitats de veïns». Cada mes celebren una sessió d'aquest tipus, i la d'ahir estava dedicada especialment al tema de la mediació per resoldre conflictes.

Apareixen les taronges



Quan van aparèixer les taronges, els alumnes van formar parelles. A cadascuna d'elles se'ls va donar una taronja i, per separat, se'ls va informar que els feia falta per fer un suc, a uns, i per fer melmelada, als altres. A l'hora de repartir-se la fruita uns ho van decidir jugant a pedra, paper o tisora. La majoria van resoldre-ho partint-la, i tan sols dues parelles van quedar en què un es quedaria la polpa i l'altra la pell. Per què ? Perquè es van explicar l'un a l'altra perquè necessitaven la taronja. Tots contents. En canvi els qui van decidir partir-se-la, molt raonable a primer cop d'ull, es van quedar amb poc suc i poca melmelada.

Què els va ensenyar als alumnes el cas de la taronja? Doncs que haurien d'haver parlat més entre ells abans de prendre una decisió. Parlar en positiu, comunicar-se i arribar a un acord. «A vegades la millor solució no és partir-se la taronja perquè no es resol el problema», van explicar als nens i nenes les monitores de la sessió, Judit Farell i Alba Cuscullola. Són membres de la Fundació la Xarranca del CAE.

Ahir els alumnes també van poder veure un vídeo animat sobre què és la mediació, van haver de dir actituds positives «perquè tots en tenim i és important parlar en positiu», i van fer un experiment per treballar la bona comunicació. Per grups, un estudiant explicava com era un dibuix i els altres l'havien de dibuixar. Pocs es van assemblar a l'original, però van aprendre la importància de comunicar-se, preguntar, saber escoltar o posar-se a la pell de les altres persones.

«La nostra tasca és de dinamització. Hem pensat una sèrie de sessions divertides i que alhora puguin aprendre. Ho hem treballat per estirar el fil dels infants, captar la seva atenció», va explicar Judit Farell. A la sessió d'ahir també hi va assistir el regidor d'Ense-nyament, Antoni Massegú.

Fins al ple final



Prop de 400 alumnes de 5è i 6è de vuit escoles de Manresa participen en el Consell d'Infants aquest curs. Són La Sèquia, Jeroni de Moragas, Sant Ignasi, Renaixença, Puigberenguer, Espill, La Salle i Valldaura. Cada escola participa en 7 sessions de dinamització, que culminaran amb el plenari que celebraran tots junts el pròxim 6 de maig. Les conclusions i propostes durant el curs es traslladaran a l'Ajuntament. Per tancar el cercle, passat l'estiu l'Ajuntament «donarà resposta a les peticions i suggeriments. Del que s'ha pogut fer, del que no i perquè», va afirmar Massegú. El Consell d'Infants d'aquest curs té com a objectius promoure valors com el de l'aprenentatge, fomentar la convivència, el diàleg, potenciar el respecte cap a les altres persones i despertar el sentit de responsabilitat entre els joves.