La UOC impartirà el grau d'Educació Infantil i Primària el curs vinent

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) podrà impartir a partir del curs vinent el grau d'Educació Infantil i Primària a distància. Així ho va aprovar aquest dimecres la junta del consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) que també ha donat el vistiplau a una desena més de noves titulacions que s'incorporaran al catàleg de graus de les universitats catalanes. És el cas dels Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua , Literatura i Cultura, que impartirà la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En aquest mateix centre, s'hi suma també Filologia Catalana: estudis de Literatura i de Lingüística, Ciències, un grau que es cursarà entre Barcelona i Madrid a través de l'aliança de quatre universitats, i Enginyeria d'Automoció.

La UOC doncs, podrà impartir un grau que havia provocat rebuig entre els degans de les facultats que ofereixen actualment els estudis de magisteri. Els degans posaven en dubte que el model virtual garantís les competències bàsiques per exercir de docents, però finalment el CIC va aprovar aquests estudis, que ja es feien en altres universitats virtuals de l'estat.

A la Universitat de Lleida (UdL), s'impartiran com a novetats dos dobles graus, Geografia i Turisme, i Enginyeria Mecànica i Energia i Sostenibilitat. La UAB és la universitat que més graus estrenarà el setembre vinent i per primera vegada oferirà un grau d'Estudis d'espanyol i de Xinès que, amb una durada de quatre anys, pretén donar les bases per ''tendir un pont'' entre les cultures oriental i occidental. Els nous estudis combinen la formació en filologia hispànica i els estudis transversals sobre la cultura i la societat xineses.

La UAB també començarà a impartir el grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i de Lingüística, que substituiran en estudis de llengua i Literatura Catalana que s'imparteixen actualment. Durarà també quatre anys. L'objectiu dels estudis és potenciar la internacionalització i la inserció professional dels titulats.

La UAB també suma a l'oferta el grau de Ciències, que s'impartirà a cavall entre Barcelona i Madrid, a través de l'aliança 4 Universitats que aplega a més de la UAB, la Universitat Autònoma de Madrid, Carlos III i Pompeu Fabra. La docència a Barcelona serà impartida íntegrament a la UAB mentre que la docència a Madrid quedarà repartida entre les la UAM i la UC3M. A l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), un centre adscrit a la UAB, impartiran el nou grau en Enginyeria d'Automoció, de quatre anys de durada per formar professionals amb competències en enginyeria mecànica especialitzats en l'automoció, l'enginyeria electrònica, l'enginyeria energètica i l'organització industrial.

Per la seva banda, la Universitat de Barcelona (UB) impartirà un itinerari doble d'Administració i direcció d'Empreses- Química, i un itinerari doble d'Història i Arqueologia.

A la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es crea un grau de Tecnologies de Camins, Canals i Ports, de 240 crèdits i impartit en anglès, per donar una formació en ciències i en eines i tecnologies de l'enginyeria. També s'hi suma un títol en Enginyeria Civil, igualment de quatre cursos per formar professionals amb alta capacitat analítica i resolutiva que permetrà cerca solucions eficients i sostenibles a problemes tecnològics i d'enginyeria complexos. El tercer títol que impulsa la UPC és Enginyeria Ambiental, el primer títol de grau que s'impartirà amb aquesta denominació al sistema universitari català.



Nova oferta de màsters

En màsters, la UAB i la UPF inicien una titulació en Humanitats i Patrimoni Digitals. La UAB també oferirà Economia Laboral, amb la UB, Antropologia Social i Cultural, Recerca Avançada en Ciència Política, estudis Globals d'Àsia Oriental. A la UB, a banda d'Economia Laboral, s'impartirà Educació en territoris Rurals i Cirurgia Podològica Integral.

A la Universitat de Vic, s'incorporen quatre nous màsters a l'oferta: Educació Inclusiva, Democràcia i Aprenentatge cooperatiu, Traducció especialitzada, Innovació en didàctiques específiques i en Direcció comptable i auditoria de comptes.

La UPC suma un màster en Ciberseguretat oferint formació sòlida en l'àmbit de la seguretat de la informació, i un màster en Neuroenginyeria i Rehabilitació, amb la UA, que té com a objectiu formar enginyers i enginyeres de manera multidisciplinària amb un nivell de competències elevat que els permeti adaptar-se amb facilitat a llocs de treball de responsabilitat en hospitals, empreses o centres de recerca. La mateixa universitat impulsarà un nou màster en Mobilitat Urbana i un en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció a l'Edificació, un programa per als professionals del sector de la construcció en un camp que demana força especialització. Aquests dos darrers estan pendents de la resolució del Consejo de Universidades). També incorpora un màster en Disseny i Tecnologa Tèxtils, Tecnologia paperera i gràfica, i un Erasmus Mundis sobre energia tèrmica pendent de la resolució per part de l'agència de qualitat europea.