Agora Sant Cugat International School, excel·lència educativa

Apostar per l’educació dels fills és una decisió crucial per a les famílies, ja que implica el seu futur i les seves oportunitats. L’educació internacional és una opció que potencialment obre portes en un món globalitzat i competitiu. Agora Sant Cugat International School, a només 30 minuts de Manresa, des d’on surt una ruta de bus escolar amb quatre parades, ofereix una excel·lent preparació acadèmica i és un dels pioners a Espanya en el prestigiós Programa de Batxillerat Internacional (IB Continuum).

Aquest programa estimula la independència i el pensament crític dels estudiants, preparant-los per a futures universitats arreu del món. L’escola també promou l’educació multilingüe, amb una immersió lingüística en anglès a l’educació infantil, i l’aprenentatge del català, el castellà, el francès, el xinès i l’alemany. És l’únic centre de Catalunya que ofereix el Diploma del Batxillerat Internacional en la modalitat d’alemany.

A més, formar part del grup educatiu Globeducate ofereix avantatges addicionals, com participar en esdeveniments internacionals i intercanvis. Amb més de 1.800 alumnes de més de 60 nacionalitats i un equip docent qualificat, l’Agora Sant Cugat International School destaca com un dels millors col·legis privats d’Espanya i el millor de Catalunya, segons el rànquing de El Mundo, prioritzant l’excel·lència acadèmica, la preparació global i la formació integral dels estudiants en àrees com les STEAM i els esports.

La salut i els hàbits alimentaris saludables també són part integral del seu projecte educatiu, amb serveis mèdics i un enfocament en el creixement equilibrat dels alumnes. Si busques una formació global i excel·lent per als teus fills, Agora Sant Cugat International School és la millor opció a considerar.

Aventura espacial a la nasa

Tretze estudiants de les escoles Agora Sant Cugat Internatioal School, Agora Portals International School, Agora Lledó International School i Agora Granada College, han pogut viure una experiència transformadora amb un viatge educatiu al centre espacial de la Nasa a Houston. Els estudiants han pogut conèixer de primera mà el món de l’exploració espacial amb diverses activitats interactives.

Alumnes d'Agora al Centre Espacial de la Nasa a Houston, Estats Units / Agora Sant Cugat International School

Centre de referència en alemany

Agora International School és l’únic col·legi de Catalunya que ofereix el Diploma del Batxillerat Internacional (IB) en la modalitat d’alemany. Aquest programa està especialment dissenyat per a aquells estudiants que busquen profunditzar les seves competències en l’idioma i que aspiren a cursar estudis superiors en les millors universitats internacionals de països com Alemanya, Àustria o Suïssa.

Alumne d'Agora Sant Cugat International School / Agora Sant Cugat International School

Educació sostenible

Agora Sant Cugat International School ha rebut recentment la Bandera Verda de l’Associació d’Educació Ambiental i el Consumidor (ADEAC) en reconeixement al seu compromís amb el medi ambient. Aquesta distinció representa els valors fonamentals que l’escola vol transmetre als seus alumnes: el respecte per la natura i la consciència sobre la necessitat de preservar el planeta per a les generacions futures.

Agora Sant Cugat International School ha rebut la Bandera Verda de l’Associació d’Educació Ambiental i el Consumidor / Agora Sant Cugat International School

Millor centre privat de catalunya

Agora Sant Cugat ha revalidat enguany la seva destacada posició al rànquing Els 100 millors col·legis d’Espanya de El Mundo. Segons la classificació, es manté com el millor col·legi privat de Catalunya i com el sisè a nivell nacional. Aquest ràquing és un referent en el sector, resultat d’una estricta avaluació que contempla 27 criteris en àrees com el model educatiu o el reconeixement extern.