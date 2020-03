Confinats en família

Passats els primers dies en què segurament hem passat per diversos estats anímics, anem intentant crear una rutina amb els més petits, que ens ajudi a estar tots bé. No podem fer altra cosa que quedar-nos a casa amb ells, per responsabilitat i compromís social.

Alguns haureu començat els primers dies amb molta energia i ganes de fer coses, ens han dit que el millor és que estiguin entretinguts, però potser mantenir-se actiu i amb energia per fer mil i una activitats a vegades ha estat incompatible amb teletreballar, o amb sentir por davant del que és desconegut. Intentaré donar-vos algunes claus que espero que us ajudin a estar millor amb els vostres fills i filles. És cert que en general una certa planificació ajuda els infants a preveure què farem al llarg del dia i això els dona tranquil·litat. També a nosaltres per poder organitzar les diferents tasques que hem de fer com a adults i veure com les podrem encaixar millor, quin tipus d'activitats podran ser compatibles amb les d'adults i els infants. També ens permet planificar diferents tipus d'activitats i combinar les que requereixen concentració i silenci amb les de moviment i soroll. Podem fer quadres i penjar-los a la nevera o bé parlar-ne al matí i decidir-ho plegats. Les xarxes de seguida ens han ofert mil i una idees per fer coses amb els petits, i ni que això anés per llarg les podríem fert totes. Per tant, la cosa no tracta tant d'idees com de com estem nosaltres. Sempre arribem al mateix punt quan parlem de maternitat, paternitat i criança, ara a jornada completa.

Que hem de fer amb els infants és la part senzilla de l'equació, el que és realment difícil és com fer-ho...?

Vosaltres heu d'estar tranquils, serens, i transmetreu la seguretat que «tot anirà bé», que emmarquem els arcs de Sant Martí als vostres fills i filles. Tot anirà bé a casa si som capaços que vagi bé dins de cadascun. Per tant, penseu què necessiteu primer vosaltres per estar bé. Llegir? Fer exercici a casa? 10 minuts de silenci tancats a la vostra habitació. Feu-ho! Prioritzeu-vos, perquè és l'única eina que teniu perquè els infants també estiguin bé i tranquils. Segon, aïlleu-vos una mica de les xarxes socials i centreu-vos en vosaltres, en casa vostra. Podeu sentir-vos pressionats quan veieu el munt de coses xules, creatives que fan els altres i vosaltres no sabeu ni per on començar amb el rotllo de paper de vàter que altres han convertit en una obra d'art. Vosaltres heu perdut els nervis, heu cridat cada dia als vostres fills, mentre altres pinten mandales amb mirada amorosa i penseu que sou la pitjor mare o pare del món. Si no us ajuden, si us fan sentir malament, apagueu les xarxes. Torneu a la cova i penseu en vosaltres i els vostres. Cada família és un món i per això en aquest moment que ens tenim només a nosaltres entre les quatre parets de casa nostra, marquem les nostres regles del joc. Planificar ajuda, però si a nosaltres no ens va bé, no ho hem de fer. Menys regles a complir, menys conflictes assegurats. Siguem laxos amb nosaltres, amb tots, amb les regles que ens hem imposat, si els nens volen anar tot el dia en pijama no és important, ens canviarem de pijama abans d'anar a dormir. Passeu de les 100 regles diàries que segurament tenim a casa a 10, les bàsiques, les realment importants i relaxem-nos.

Si no t'agrada fer treballs manuals, no en facis, no hi estàs obligada, no has de demostrar res a ningú, no seràs pitjor mare. Intentar ser qui no ets afegeix tensió a una situació ja de per si prou complicada, trobeu junts allò que us agrada fer junts. Si tu t'ho passes bé, ells estaran bé, sigui amb el que sigui. Ara més que mai som un equip, tampoc cal que els adults carreguem sols el pes de la situació intentant crear un món màgic per als nostres fills pensant que així els protegim de l'exterior. Som un equip i tots hem de col·laborar, participar i ocupar el nostre lloc com a membres de l'equip. Veureu com fins i tot els més petits us sorprenen, confieu en ells i elles. La setmana vinent, lliçons de confinament que ens poden servir per a tota la vida...