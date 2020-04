L'Estat pacta que tots els escolars passin de curs com a norma general

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha assegurat aquest dimecres a la tarda que, com a "norma general" tots els alumnes passaran de curs a finals de juny i els repetidors seran "l'excepció". Així ho han acordat el govern espanyol i les comunitats autònomes que també han decidit que aquest curs no s'allargarà més enllà del juny, tot i l'aturada pel coronavirus, i que el tercer trimestre servirà principalment per repassar i reforçar les matèries donades els dos primers trimestres. A més, els centres programaran activitats de reforç a l'estiu i per al curs vinent.

A l'espera de pactar alguns detalls, ministeri i autonomies han acordat en general que es mantindrà l'activitat educativa durant el tercer trimestre, de moment a distància, en funció de les restriccions sanitàries, i que el curs no es perllongarà més enllà del mes de juny. Durant el període estival les administracions organitzaran o donaran suport a la realització d'activitats de reforç voluntàries.

Perquè els estudiants no perdin el curs i puguin continuar avançant en la seva formació, tenint en compte de manera especial la situació dels més vulnerables, l'avaluació serà contínua, la promoció de curs serà la norma general i la titulació ha de ser la pràctica habitual per a aquells alumnes que finalitzen 4t d'ESO o 2n de Batxillerat i FP. Una decisió que, en tot cas, serà presa pel claustre de professors.

Aquest tercer trimestre que acaba de començar s'aprofitarà per a la recuperació, el repàs i el reforç amb activitats globalitzadores i interdisciplinàries i degudament tutoritzades. L'activitat se centrarà en els aprenentatges i competències imprescindibles evitant sobrecarregar l'alumnat. En el cas que es mantingui la formació a distància, es mobilitzaran els recursos i mitjans de suport necessaris perquè el professorat desenvolupi la seva tasca en les millors condicions possibles. La ministra espera que els alumnes puguin tornar a les aules almenys les dues últimes setmanes del curs.

Segons Celaá, el tercer trimestre no podrà pesar negativament en cap alumne: "cap nen repetirà pel confinament". De fet, els alumnes podran passar amb algunes matèries suspeses, que podran recuperar al setembre o durant el curs vinent, com passa en molts països europeus. Per això no es tracta d'un aprovat general, diu el ministeri.

A més, durant aquest període, les administracions i centres educatius faran un especial esforç per identificar l'alumnat que no està connectat i preparant plans específics de recuperació del vincle escolar i de reforç que els ajudin a reincorporar-se a l'activitat educativa tan aviat com sigui possible. Un cop finalitzat el curs, durant l'estiu, les administracions organitzaran o donaran suport a la realització d'activitats de reforç voluntàries combinades amb activitats lúdiques, comptant amb voluntaris i en contacte amb els centres educatius i els seus docents.

De cara a el proper curs, el ministeri i les comunitats han acordat que les administracions educatives, els centres i el professorat organitzaran plans de recuperació i adaptació del currículum i de les activitats educatives, que permetin avançar a tot l'alumnat i especialment dels més endarrerits.

Tal com es va acordar en l'anterior conferència sectorial, celebrada a finals de març, la Selectivitat se celebrarà entre el 22 de juny i el 10 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre en convocatòria extraordinària, sempre que l'evolució de la pandèmia ho permeti. De moment no s'ha buscat un pla alternatiu si les proves no es poden fer presencialment en les noves dates previstes.

En el cas dels estudiants d'FP, es flexibilitzaran les pràctiques en empreses, l'avaluació i les proves d'accés a la universitat i als cicles formatius.

Fonts de la Conselleria d'Educació han explicat a l'ACN que a la reunió de la Conferencia sectorial d'Educació "ha tornat a quedar clar que no es discuteix que el Departament és l'autoritat educativa a Catalunya" i que, per tant, el gruix de les decisions les ha de prendre la Generalitat. Així, el ministeri publicarà una ordre ministerial que facilitarà que les comunitats autònomes puguin regular amb més flexibilitat els aspectes relacionats amb el que queda de curs. S'han marcat uns criteris generals (com per exemple, que el curs acabarà el juny) que coincideixen amb el que des del Departament d'Educació havia dit i defensat públicament, i en tot cas, les instruccions pròpies de Catalunya es publicaran ben aviat i s'explicaran en detall.