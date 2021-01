Honda Maquinària cedeix un motor a l'Escola Politècnica Superior de Manresa

Honda Maquinària, referent en el mercat europeu en petita maquinària per a jardineria, agricultura, indústria i oci, ha signat un acord amb l'Escola Politècnica Superior de Manresa (EPSEM) per a la cessió d'un motor Honda GX390UT2, adequat per una gamma àmplia d'aplicacions d'alt rendiment en equips de construcció i altres aplicacions industrials.

Arran de l'acord, Honda ha cedit aquest motor, durant quatre anys, a fi que el pugui utilitzar l'alumnat del Grau en Enginyeria d'Automoció en la part més pràctica dels estudis. Es tracta d'un motor de quatre temps de gasolina, monocilíndric, de 390 cc de cilindrada que destaca per les seves elevades prestacions, per un nivell molt baix d'emissions i per una alta eficiència energètica.

En concret, l'alumnat farà servir aquest motor per obtenir les corbes de parell, potència i consum específic en el banc de proves de motors del que disposa el Laboratori de Motors Tèrmics de la UPC Manresa. D'aquesta forma podrà experimentar amb dades reals el comportament del motor quan aquest està sotmès a càrregues i règims de revolucions diferents.

L'automoció és un dels sectors industrials més globalitzats i competitius. Constantment s'incorporen innovacions i millores tècniques en aspectes com la seguretat, l'eficiència energètica i la protecció del medi ambient. Amb una forta tradició a Catalunya, ha esdevingut un sector estratègic en el qual hi són presents alguns dels primers fabricants internacionals i un gran nombre d'empreses proveïdores de components i de serveis que, en conjunt, representen un volum important de les exportacions. Es preveu una demanda anual de 100 enginyers i enginyeres fins al 2030 en aquest sector.

A través del grau en Enginyeria d'Automoció, la UPC a Manresa vol respondre a la demanda de la indústria de professionals de l'enginyeria amb coneixements molt específics, que dominin a fons tant el producte —l'automòbil i els seus components— com també el procés, és a dir, la producció i la gestió.