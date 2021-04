Docents interins presenten un recurs contenciós contra la convocatòria d'oposicions prevista per al juny

La Plataforma d'Interines Docents de Catalunya (PINDO) ha interposat un recurs contenciós administratiu contra la convocatòria d'oposicions de mestres i FP i secundària prevista per al juny. La Plataforma demana la "paralització immediata" del procés en considerar que "s'ofereixen milers de llocs de treball ja ocupats per milers de docents interins que porten molts anys desenvolupant aquesta tasca". Per això, reclamen que es "preservin i blindin" les vacants ocupades per interins docents "que es troben en frau de llei per abús de la temporalitat". A més, apunten que les oposicions es fan en plena pandèmia, "posant en risc la salut de desenes de milers de persones".

La PINDO ha demanat també que es realitzi un procés restringit per als interins. No especifiquen com s'hauria de fer aquest procés però posen com a exemple una modificació de l'actual convocatòria amb supressió de proves en base a l'experiència i concurs de mèrits.

La convocatòria d'oposicions es va publicar el 29 de gener a través d'una resolució del Departament d'Educació. En aquesta s'especifica que s'obre concurs d'oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 3.940 places, per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació. D'aquestes, 3.173 corresponen a les places restants incloses a l'oferta parcial d'ocupació pública per al 2017, a places de l'oferta d'ocupació pública del 2019 de funcionaris de cossos docents no universitaris per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'administració per al 2019, així com places incloses a l'oferta d'ocupació pública de 2020, entre d'altres.