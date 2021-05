Més famílies demanen per primer cop ajuts per fer activitats a l’estiu

La Fundació Pere Tarrés alerta que creixen les famílies que demanen ajudes per primer cop perquè els seus fills puguin fer activitats de lleure aquest estiu. Així ho recull un informe que posa de manifest que les conseqüències econòmiques de la pandèmia estan afectant a un espectre major de famílies.

El mateix document també posa l’accent en la situació en què es troben les famílies beneficiàries de beques: el 76% es troba sota el llindar de pobresa. Un exemple és Tatiana Galvis, qui explica que mai havia necessitat recórrer a cap ajuda perquè la seva filla Dana, que té 7 anys, pogués anar al casal d’estiu de l’escola. La pandèmia, però, va capgirar la seva situació: «Fa un any que no treballo i no tinc ingressos i per això he tramitat la beca».

La Tatiana viu amb la seva mare i la seva filla Dana. Fa poc més d’un any, abans de l’esclat de la crisi de la covid, va deixar la feina voluntàriament per anar a treballar a una altra empresa, però aquest moment no va arribar mai. Ella treballava en el sector de l’atenció al client i l’empresa on havia de començar va tancar arran la pandèmia. Com que ella havia plegat voluntàriament no va tenir atur i ja fa un any que es troba sense ingressos. Té el suport de la seva mare, especialment amb la nena, i ha rebut alguna ajuda econòmica per a l’escola i també d’aliments.

Els serveis socials la van derivar al Centre Socioeducatiu que la Fundació Pere Tarrés té al barri del Poble-sec, a Barcelona, que acull diversos infants fora d’horari escolar per fer activitats i reforç escolar. «La nena està molt contenta», assegura. Des del centre l’han ajudada a tramitar la beca perquè la Dana pugui gaudir de les colònies i casals d’estiu que organitza la fundació i els seus centres d’esplai i centres socioeducatius federats.

«Els darrers anys he hagut de pagar 500 o 600 euros a l’escola i són molts diners», admet sobre el que costa el casal de l’escola. Tot i que encara han de confirmar-li oficialment, la Tatiana dona per fet que li donaran la beca. «Sóc afortunada», assegura.

Famílies vulnerables

Tatiana Galvis encaixa en el nou perfil de família que dibuixa l’informe «Les condicions de vida de les famílies beneficiàries de les beques d’activitats d’estiu de la Fundació Pere Tarrés». L’informe també posa l’accent en l’empitjorament de la situació de moltes famílies que ja es trobaven en una situació complicada. És el cas de la Tània Mengual, que porta el seu fill de 5 anys, el Quim, al Centre Socioeducatiu del Raval-Fundació Pere Tarrés. Aquí hi ve després de l’escola tres dies a la setmana i hi fa activitats i deures. A més, Tània Mengual ja està tramitant la beca perquè el nen pugui anar al casal d’estiu. És el segon any que la tramita.

L’estiu passat ella treballava però estava de baixa perquè l’havien operada. Tot i treballar, assegura que el sou era molt baix i no arribava a tot. Quan li van donar la beca es va posar a plorar. «És la situació que visc jo i molts pares i mares avui dia», remarca.

Enguany la seva situació ha empitjorat. Des del gener es troba a l’atur ja que el centre comercial on feia vint anys que treballava va tancar. Per això, està contenta que el Quim pugui venir al centre després de l’escola i fer activitats com anar a piscina o teatre, ja que ella no podria pagar-ho.

Aquest estiu confia que el Quim pugui repetir i tornar a les activitats d’estiu. Així, assegura, estarà amb altres nens i també aprendrà. «Aprenen molt: comunicació, respecte, valors...això ho fan aquí i és el que més m’agrada», assegura.

objectiu: 5.000 infants becats

La Fundació Pere Tarrés llança la campanya ‘Cap infant sense colònies’, que vol garantir l’accés al lleure d’infants en situació de vulnerabilitat. L’any 2020, 21.000 infants, adolescentsi joves van participar en les colònies i casals que va organitzar la fundació i els seus centres d’esplai i centres socieducatius federats. D’aquests, 3.696 infants ho van poder fer gràcies a una beca concedida per l’entitat, xifra que suposa un 17,6% d’infants becats. En la campanya del 2020, el lleure va tenir un paper molt rellevant, ja que es venia de mesos de tancaments de les escoles i les activitats d’estiu van donar oxigen.

Enguany, la Fundació Pere Tarrés s’ha proposat incrementar el nombre de beques, així com el nombre de beneficiaris tant a Catalunya com a les Illes Balears. L’objectiu és arribar a 5.000 infants becats, 12.000 setmanes de casal i torns de colònies, i poder invertir 1,2 milions d’euros. Una fita que es podrà assolir a través de donatius en espècie d’empreses i entitats col·laboradores i iniciatives solidàries.

situacions de vulnerabilitat

L’informe «Les condicions de vida de les famílies beneficiàries de les beques per les activitats d’estiu de la Fundació Pere Tarrés» posa de manifest que el 30% de les famílies sol·licitants ha assegurat que es troba en una situació de vulnerabilitat sense precedents a les seves vides, fet que ha provocat que sol·licitessin beques per primera vegada.

D’altra banda, el 76% de les famílies becades el 2020 es troba per sota el llindar de la pobresa i el 62% té, almenys, un dels seus membres sense feina, i el 38% dues o més persones a l’atur.

Rosalina Alcalde, cap de metodologia d’estudis de la Fundació Pere Tarrés, ha alertat que del 2019 al 2020 la renda anual familiar ha disminuït un 23%. A més, ha destacat també el paper que té en les famílies les dificultats per accedir a l’habitatge.

«Augmentaran les necessitats de les famílies: Ens trobarem que hi ha els pobres, els molt pobres i els quasi pobres», ha vaticinat Rosalina Alcade. Per això, creu que és més important que mai garantir l’estiu dels infants aquest 2021.